Calor, bochorno y nubes altas: así será el tiempo durante el eclipse solar del 12 de agosto en Catalunya

La jornada del 12 de agosto estará marcada por el calor y el bochorno, según la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Se esperan algunas nubes altas y, a partir del vespertino, se formarán estratos bajos en el litoral sur.

Durante la tarde, además, podrá descargar algún chubasco en el Pirineo, mientras que al tercio sur de Catalunya llegará alguna nube de tormenta.

En cuanto a las temperaturas, hará mucho calor en todo el territorio y la sensación de bochorno será especialmente marcada en la costa. Según ha informado esta mañana Meteocat, se esperan noches de calor intenso en buena parte de Catalunya durante mañana y el martes.

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Así, la previsión apunta a una jornada con nubes altas, algunos episodios de precipitación en el Pirineo y nubosidad asociada a tormentas en el tercio sur, además de temperaturas muy elevadas en el conjunto de Catalunya.