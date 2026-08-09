Fenómeno astronómico
Calor, bochorno y nubes altas: así será el tiempo durante el eclipse solar del 12 de agosto en Catalunya
Se esperan nubes altas durante el día y la formación de estratos bajos en el litoral sur a partir de la tarde
La 'eclipsemanía' se desata en España: "Vamos a vivir el Mundial de la astronomía"
La jornada del 12 de agosto estará marcada por el calor y el bochorno, según la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Se esperan algunas nubes altas y, a partir del vespertino, se formarán estratos bajos en el litoral sur.
Durante la tarde, además, podrá descargar algún chubasco en el Pirineo, mientras que al tercio sur de Catalunya llegará alguna nube de tormenta.
En cuanto a las temperaturas, hará mucho calor en todo el territorio y la sensación de bochorno será especialmente marcada en la costa. Según ha informado esta mañana Meteocat, se esperan noches de calor intenso en buena parte de Catalunya durante mañana y el martes.
Así, la previsión apunta a una jornada con nubes altas, algunos episodios de precipitación en el Pirineo y nubosidad asociada a tormentas en el tercio sur, además de temperaturas muy elevadas en el conjunto de Catalunya.
- Javi (23 años), el joven que vive en una cabaña aislada tras una infancia difícil en centros de menores: 'Desde que he venido aquí he renacido personalmente
- La sequía del Danubio deja al descubierto restos de un mamut y los cimientos del puente más largo que los romanos proyectaron sobre el río
- La NASA retransmitirá el eclipse solar desde este pueblo de la España vaciada
- Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado
- Estado de los embalses hoy, 8 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- La Policía efectúa controles de identidad aleatorios en el aeropuerto de Barcelona en vuelos desde Italia
- José Miguel Viñas, meteorólogo: 'Si el tiempo es cambiante, habrá que decidir dónde ver el eclipse esa misma mañana
- Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el Sorteo Extraordinario de este sábado 8 de agosto