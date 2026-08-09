Casi 2.700 conductores activaron la baliza V-16 a diario en julio, récord histórico

Cerca de 2.700 conductores utilizaron diariamente la baliza V-16 de media el pasado julio, lo que supone un nuevo récord desde que este dispositivo luminoso pasó a ser obligatorio al inicio de este año en los casos de vehículo siniestrado o averiado.

La baliza V-16 es un dispositivo luminoso obligatorio desde el 1 de enero de 2026 en caso de avería o siniestro de coches, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. Hasta entonces era obligatorio el uso de triángulos de preseñalización de emergencia.

Su función es avisar al resto de usuarios tanto mediante la señal luminosa como a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles, así como de los paneles de mensajería variable instalados en las vías.

Evolución

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) facilitados a Servimedia, la baliza fue activada en 83.277 ocasiones en julio (2.686,4 veces al día como promedio), primer mes del operativo especial de verano de este organismo del Ministerio del Interior y en el que murieron 107 personas en siniestros viales, la segunda cifra más baja en julio desde que la serie histórica comenzara en 1960.

Ese dispositivo luminoso entró en funcionamiento 6.300 veces el pasado octubre (203,2 veces cada día de media), 11.007 en noviembre (366,9 diarias) y 23.324 en diciembre (752,4 al día).

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Su empleo creció exponencialmente en enero tras pasar a ser obligatoria, con 69.361 activaciones durante ese mes (2.237,5 cada día), 64.692 en febrero (2.310,4 diarias), 63.363 en marzo (2.044,0), 65.357 en abril (2.178,6), 68.785 en mayo (2.218,9), 75.723 en junio (2.524,1) y 83.277 en julio (2.686,4).