Sóller se moviliza contra la masificación turística: unas 2.000 personas salen a la calle

Al grito de “Qui estima Mallorca, no la destrueix”, Sóller ha vuelto a alzar la voz contra la masificación turística. La plaza de los Estiradors ha sido esta mañana el punto de partida de la protesta convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida y el Moviment Jove de Sóller.

Poco antes de las diez de la mañana, hora prevista para el inicio de la marcha pacífica, los asistentes han comenzado a concentrarse en la plaza para recorrer posteriormente las calles de Santa Teresa y Sa Lluna hasta llegar a la plaza de la Constitución.

Con abanicos en mano para combatir las altas temperaturas y ropa cómoda para afrontar el recorrido, la manifestación ha arrancado pasadas las diez. Unas 2.000 personas se han sumado a una marcha reivindicativa marcada por las pancartas y las consignas sobre el impacto del turismo en la vida cotidiana del municipio.

Lemas

Entre los mensajes más visibles se han podido leer lemas como “SOS Turisme” o “Sóller al límit”, junto a otras consignas de carácter más diverso. “La llengua i la cultura al límit”, “No more second homes while locals can’t afford one”, “Engel & Völtors. Expropiad”, “The only thing coming home is you” o “We are not criminals” han sido algunos de los mensajes exhibidos durante el recorrido.

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La movilización ha buscado visibilizar, una vez más, el malestar de una parte de la población ante la presión turística que soporta Sóller. Vecinos de distintas edades, acompañados de tambores, silbatos y otros elementos para hacerse oír, han participado en una convocatoria que ha ido ganando fuerza a medida que avanzaba por el centro del municipio.