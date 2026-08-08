La Policía efectúa controles de identidad aleatorios en el aeropuerto de Barcelona en vuelos desde Italia

La Policía Nacional ha efectuado este sábado controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a los viajeros procedentes de vuelos con origen en Italia, una vez el Gobierno ha decidido restablecer los controles fronterizos con este país.

El Gobierno ha decidido restablecer desde la 00:00 horas de este sábado, y en principio hasta el 7 de septiembre, los controles fronterizos con Italia, después de que el Ejecutivo de este país haya rechazado levantar sus controles a las viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

En el aeropuerto de Barcelona, algunos pasajeros italianos, de vuelos procedentes de ciudades de ese país como Bolonia o Roma han indicado a EFE que, tras aterrizar, antes de poder abandonar el aeropuerto, la Policía les ha pedido su documentación, un trámite que han solventado sin mayores dificultades.

Desconocimiento y tranquilidad en El Prat

Los pasajeros que se encuentran este sábado en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat tienen poca información sobre los controles fronterizos anunciados este viernes por el Gobierno español para la entrada al Estado de viajeros procedentes de Italia. La mayoría asegura estar tranquila con su viaje, tanto a la ida como a la vuelta. Eso sí, algunos llevan el pasaporte "por si acaso" ante el enfrentamiento entre el Ejecutivo español y el de Giorgia Meloni.

En paralelo, la CGT mantiene una huelga indefinida en Groundforce Barcelona, que en cinco días ha obligado a cancelar más de medio centenar de vuelos y mantiene paralizadas entre 1.500 y 2.000 maletas en el aeropuerto de El Prat, según el sindicato, además de provocar colas en el vestíbulo de acceso.

Los controles anunciados por el Gobierno español consisten en revisiones fronterizas de pasaportes y nacionalidades, así como de visados y permisos de residencia en el caso de ciudadanos de terceros países, y responden a los controles similares aplicados por Italia a los ciudadanos procedentes de España. Estas medidas se prolongarán hasta el 7 de septiembre, salvo que un cambio en las "circunstancias" comporte alguna modificación en el plazo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez exige a Italia que rectifique y detenga los controles que activó a raíz de la crisis migratoria y humanitaria en Ceuta de hace una semana, una decisión que pone en cuestión la libre circulación dentro del espacio Schengen.

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En cuanto a la huelga, Groundforce es la empresa encargada de prestar servicio a aerolíneas como Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre otras.