El Pirineo catalán tendrá que esperar hasta 2433 para volver a ver un eclipse total de sol

El Pirineo catalán tendrá que esperar hasta el año 2433 para volver a vivir un eclipse total de sol, después de que el último fenómeno de estas características se produjera el 8 de julio de 1842. El próximo 12 de agosto, comarcas como el Alt Urgell o la Cerdanya vivirán igualmente el eclipse, con una ocultación superior al 98% en ambos casos, aunque quedarán fuera de la franja de totalidad, que ese día solo atravesará el sur de Catalunya. Los expertos consultados por la ACN recomiendan desplazarse hasta la zona de totalidad a quienes quieran vivir el acontecimiento completo y, para quienes no puedan hacerlo, señalan puntos como el Salit o Alàs, en el Alt Urgell, o el castillo de Llívia, en la Cerdanya, siempre con buena visibilidad hacia poniente.

Miguel Martín, divulgador de astronomía y miembro de la Agrupació Astronòmica de La Seu d'Urgell, explica que el último eclipse total que se vio desde el Alt Urgell se produjo el 8 de julio de 1842, por la mañana, poco después de la salida del sol. Según Martín, no volverá a haber un eclipse total visible desde La Seu y desde el Pirineo catalán hasta el año 2433, es decir, 591 años después.

Por ello, Martín recomienda, siempre que sea posible, desplazarse hasta la zona de totalidad, que ese día atravesará el sur de Catalunya, especialmente Ponent y las Terres de l'Ebre. Se trata, remarca, de una oportunidad que no volverá a repetirse en vida para la inmensa mayoría de la población. El Centre d'Observació de l'Univers (COU), equipamiento del Parc Astronòmic del Montsec situado en Àger, en la comarca de la Noguera, permanecerá cerrado ese día.

Según herramientas y simuladores especializados, el Alt Urgell vivirá el eclipse de manera parcial, pero con una ocultación del 99,1%, "lo que es mucho", precisa Martín. El fenómeno se producirá justo antes de la puesta de sol, por lo que la clave para contemplarlo bien será disponer de buena visibilidad hacia el lugar por donde se ponga el astro esa tarde.

Para los vecinos de la comarca que no puedan desplazarse hasta la zona de totalidad, Martín recomienda buscar cualquier punto con visión despejada hacia poniente. Desde La Seu d'Urgell, aconseja dirigirse hacia el Salit o hacia Alàs, ya que otros puntos como l'Horta del Valira pueden tener más obstrucción visual. Como referencia, señala que si se ven las antenas del Pic de l'Orri desde el punto de observación, la vista del eclipse será buena.

En la Cerdanya, la ocultación prevista es del 98,7%, con el máximo hacia las 20.23 horas, según Sergio Ferrís, astrónomo y divulgador establecido en la comarca, cofundador de la entidad Astrollívia y director del Observatori Astronòmic d'Albanyà. Aunque no se podrán apreciar fenómenos exclusivos de la totalidad, como las perlas de Baily, el anillo de diamantes o la corona solar, Ferrís asegura que quienes no puedan desplazarse también podrán disfrutar de una experiencia notable. "Será más espectacular que no verlo. Verán cómo cae muchísimo la luz y baja la temperatura de golpe", explica.

Como miembro de la asociación astronómica de Llívia, Ferrís señala que el mejor punto de observación en los alrededores del municipio es el castillo, alineado aproximadamente con la ermita de Bell-Lloc, ya que desde allí el sol no se ocultará detrás de las montañas hasta después de la fase de máxima ocultación. En cambio, desde la parte baja del pueblo no se llegaría a ver ese momento. Por ello, recomienda elegir una zona elevada con buenas vistas al horizonte y, si es posible, comprobar uno o dos días antes a qué hora y desde dónde será visible el sol.

Experiencias organizadas en las estaciones de montaña

Varias estaciones pirenaicas han preparado actividades especiales para la ocasión. Baqueira Beret abrirá el telesilla Clòt der Òs para que los visitantes puedan observar el fenómeno desde uno de los puntos más elevados de la Val d'Aran. También La Molina y Vall de Núria ofrecerán experiencias en sus instalaciones para contemplar el eclipse de forma parcial.

En La Molina, la estación invita a vivir el eclipse en el Niu de l'Àliga, a 2.537 metros de altitud, con la subida al refugio mediante el Telecabina Cadí-Moixeró. En Vall de Núria, la observación conjunta tendrá lugar en la explanada situada delante del Alberg Vall de Núria, abierta a los clientes alojados en el hotel y en el albergue de la estación.

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Protección ocular obligatoria

Tanto Martín como Ferrís insisten en la importancia de no mirar nunca directamente al sol durante el eclipse sin una protección adecuada, como gafas homologadas, que se pueden encontrar en ópticas y otros establecimientos.