Muere ahogado un bañista de 61 años en L'Estartit, el decimoséptimo del verano en Catalunya

Un hombre de 61 años y nacionalidad española ha muerto ahogado este sábado por la tarde mientras se bañaba mar adentro en la playa de L'Estartit, en Torroella de Montgrí (Girona), con lo que ya son 17 las personas fallecidas en las playas catalanas este verano. Según ha informado Protección Civil de la Generalitat, el aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió a las 18:00 horas y alertaba de que una persona estaba flotando en el agua mar adentro.

El hombre se encontraba en una embarcación y se lanzó al agua a nadar, pero no pudo regresar a ella. Varias personas se tiraron al mar para auxiliarlo y, cuando consiguieron subirlo a bordo, ya estaba inconsciente.

En la propia embarcación se le practicaron maniobras de reanimación y posteriormente fue trasladado al puerto de L'Estartit, donde el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) confirmó su muerte.

Hasta el lugar de los hechos el SEM desplazó un helicóptero medicalizado y tres ambulancias, mientras que los Bomberos de la Generalitat activaron dos dotaciones terrestres, una de ellas la unidad conjunta Bomberos-SEM.

También se alertó a Salvamento Marítimo y a la Policía Local y se trasladaron al punto efectivos de la Guardia Civil, que se hacen cargo de las diligencias.

En el momento del incidente la playa contaba con servicio de vigilancia y ondeaba la bandera verde.

Noticias relacionadas

Protección Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores durante el verano y ha insistido en que, si se observa a alguien que se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, hay que avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al 112 para facilitar una actuación rápida.