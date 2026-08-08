Fenómeno astronómico
Meteocat avisa del tiempo que hará en Catalunya durante el eclipse solar del 12 de agosto
El Servei Meteorològic de Catalunya no descarta que por la tarde llegue alguna nube de tormenta procedente del Sistema Ibérico
Eclipse solar del 12 de agosto en Catalunya: las mejores horas con mas visibilidad para ver el fenómeno astrónomico en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona
El cielo de Catalunya vivirá el próximo 12 de agosto de 2026 un fenómeno excepcional. El eclipse solar total que se producirá ese día será especialmente singular para el territorio catalán: el último eclipse total visible en Catalunya tuvo lugar en 1905 y, después del próximo 12 de agosto, no volverá a verse otro hasta 2180.
La meteorología tendrá, sin embargo, un papel importante durante la jornada. Según la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en Catalunya predominará el ambiente soleado, aunque las condiciones cambiarán a partir de la tarde, cuando se formarán estratos bajos.
Además, durante la tarde no se descarta la llegada de alguna nube de tormenta procedente del Sistema Ibérico, según ha informado Meteocat.
Mucho calor y sensación de bochorno
La jornada estará marcada también por las altas temperaturas. Meteocat prevé que la temperatura suba y haga mucha calor, a lo que se añadirá una marcada sensación de bochorno.
Así, la previsión apunta a una jornada que comenzará y se desarrollará con predominio del sol, pero que irá incorporando nubosidad conforme avance el día, especialmente a partir de la tarde.
La posible llegada de alguna nube de tormenta procedente del Sistema Ibérico durante la tarde se suma a la posterior formación de estratos bajos, en un cambio de las condiciones del cielo previsto para las últimas horas de la jornada. El eclipse coincidirá, por tanto, con una jornada de calor, ambiente soleado y evolución de la nubosidad, según la previsión actual de Meteocat.
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