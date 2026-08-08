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Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el Sorteo Extraordinario de este sábado 8 de agosto

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Este sábado, 8 de agosto de 2026, se ha celebrado el sorteo extraordinario de Julio de la Lotería Nacional con un primer premio de 1.500.000 euros a la serie. En la rifa de hoy se han repartido un total de 105 millones de euros.

En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 8 de agosto de 2026:

Reintegros especiales

1, 2, 8

Primer premio

57521

Segundo premio

23381

Extracciones cuatro cifras

2353, 4253, 6293, 7335

Extracciones de tres cifras

091, 166, 199, 222, 683, 690, 776, 936, 943, 947

Extracciones dos cifras

02, 22, 29, 62, 62, 67, 68, 96, 97

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