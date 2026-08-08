Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Alta Ribagorça, Zamora y Vall d'Uixò

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Declarado un segundo incendio forestal en Huelva El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este sábado un incendio forestal activo en el paraje Cueva de La Mora, ubicado en el municipio de Almonaster La Real (Huelva), que cuenta con una treintena de efectivos. Así lo ha informado el Infoca a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha detallado que el fuego se ha declarado sobre las 12,35 horas de esta mañana. Hasta donde se encuentran las llamas, el Infoca ha desplegado un dispositivo para trabajar en su extinción compuesto por cuatro helicópteros -- dos de ellos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico --; 16 efectivos procedentes de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales 'La Iglesuela'; once bomberos forestales del Infoca y un vehículo autobomba.

26 medios aéreos y 70 personas en alejamiento preventivo en Huelva El dispositivo va a alcanzar los 26 medios aéreos en la jornada del sábado junto a 12 bulldozers, tres de ellos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que van a realizar labores de cortafuegos. A esto se añade 309 efectivos, entre ellos 60 de la UME. "Es de los incendios donde mayor nivel de maquinaria vamos a utilizar", ha destacado Sanz quien ha destacado la cooperación y coordinación de todas las administraciones involucradas en las labores de extinción. La situación del incendio mantiene a 70 personas en alejamiento preventivo. Sanz ha indicado que practicamente todas eran de segunda vivienda y cinco personas han necesitado alojamiento en hoteles de la zona. Ha confirmado que se encuentran afectadas las áreas de Rabo-Conejo, Caballón, Tumbalejo, La Florida y Las Arenas. El consejero ha confirmado que no hay zonas de afectación de viviendas o de personas que corran peligro. "Nadie debe regresar a una zona desalojada hasta que los responsables de la emergencia comuniquen expresamente ello", ha recordado Sanz quien ha señalado que la Guardia Civil tuvo que actuar la pasada noche para evitar que personas entraran en el perímetro del incendio. "Pido máxima prudencia, máxima colaboración y agradecer a la población su comportamiento con carácter general en relación con entender este tipo de medidas", ha remarcado.

El incendio de Niebla (Huelva) supera las 4.000 hectáreas ante la dificultad por los cambios de viento El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha señalado que el incendio forestal declarado en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) supera la 4.000 hectáreas de extensión. Se mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 2, ante los continuos cambios de viento que están dificultando las labores de extinción. "Este incendio tiene un comportamiento de cambio de viento constante, lo cual te destroza la estrategia de ataque al incendio que tienes, además te va abriendo el perímetro del incendio porque al cambiar el viento va abriendo nuevos frentes", ha explicado Sanz en una atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado en Niebla este sábado. El vicepresidente primero de la Junta ha asegurado que a partir de las 14,00 horas "se espera que se vuelva a complicar el fuego" debido al cambio a viento del suroeste. "Hasta las 14,00 horas tenemos que volcar todas las actuaciones en la cabeza para que cuando vuelva a cambiar el viento, ya hayamos podido intervenir allí de manera eficaz", ha señalado. En este sentido, Sanz ha indicado que los trabajos se centran en confinar el flanco norte la cabeza del incendio noreste con un importante despliegue de medios. Por otro lado, el segundo objetivo es dar continuidad a los trabajos y "encerrar el incendio hacia el sur contra la carretera A-493". Asimismo, el plan busca establecer una línea de control en el cortafuegos situado al norte de la planta de reciclaje para limitar su avance entre las carreteras A-493 y Huelva 3106.

El incendio de Huelva se complica por los cambios de viento: la Junta de Andalucía declara el nivel 2 de emergencia y pide ayuda a la UME El incendio de Niebla (Huelva) sigue mostrando una complejidad importante que está dificultando las labores de extinción. Ante una evolución marcada por la "inestabilidad, el riesgo y la inseguridad", la Junta de Andalucía ha acordado elevar al nivel 2 la fase de emergencia del Plan Infoca, lo que implica que se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergenciasn del Ministerio de Defensa. La decisión, adoptada por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, (presente sobre el terreno) se ha tomado tras una compleja jornada debido a los continuos cambios del viento. Lea aquí la información ampliada.

La evolución de los incendios de Castellón es positiva El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón continúa trabajando en las labores de extinción de los incendios forestales declarados en la tarde de ayer viernes 7 de agosto en las localidades de Culla, Tírig, la Serra d’en Galceran y la Salzadella. Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) celebrada a las 9:00 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado desde la noche de ayer viernes en la Serra d’en Galceran, la evolución de los incendios es positiva. Los medios aéreos desplazados a la extinción de estos incendios son en estos momentos 17. En total se cuenta con 150 efectivos, de los cuales 120 son de la Diputación Provincial de Castellón y Generalitat Valenciana, mientras que 30 corresponden a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Por municipios, en Serra d’en Galceran la superficie afectada es de 45 hectáreas y su evolución es favorable. La población permanece confinada y en la noche de ayer viernes se desalojaron 91 vecinos de sus masías. Once de ellos han sido evacuadas al polideportivo de Els Ibarsos. En Tírig, el incendio no ha sufrido evolución durante la noche. Sin embargo, se mantiene la emergencia más activa que en el resto de incendios. En Culla, la evolución es buena y sin avance. En La Salzadella el incendio se ha dado por extinguido. Se ruega a la población la máxima precaución, no aproximarse a las zonas donde están activos los incendios e informarse solo por los canales oficiales.

18 medios aéreos se suman a los 150 terrestres que trabajan en los incendios de Castellón Un total de 18 medios aéreos se han incorporado a primera hora de la mañana a los incendios forestales declarados ayer en Serra d'en Galcerán, Culla y Tírig junto a un amplio dispositivo terrestre de 150 efectivos que se está coordinando desde el Puesto de Mando Avanzado con una evolución que es, en principio, positiva. Además de los medios aéreos -una unidad helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat, 12 medios aéreos de la Generalitat y 5 del Ministerio y la UME- trabajan en estos tres fuegos 8 unidades terrestres de Bomberos de la Generalitat, 7 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía de la Generalitat, la UME, medios sanitarios y la Guardia Civil.

Casi toda España estará este sábado en aviso por calor, lluvias, tormentas o viento Un total de 16 comunidades autónomas (CCAA) estarán este sábado en aviso por altas temperaturas, lluvias, tormentas o viento en un día en el que zonas de Andalucía alcanzarán el nivel naranja por calor; Cantabria, Castilla y León y Comunidad Foral de Navarra, por tormentas; y Cataluña, por lluvias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, los avisos naranja por altas temperaturas estarán en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. Además, los avisos naranja por tormentas se darán en la vertiente cantábrica de Navarra y el Pirineo navarro; Burgos; y litoral cántabro y centro y Valle de Villaverde. Asimismo, Lleida registrará aviso naranja por lluvias. El resto de avisos por calor se activarán en Alicante y Valencia; Ribera del Ebro de La Rioja; centro de Navarra, Pirineo Navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Badajoz y Cáceres; Barcelona, Girona y Lleida; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Ávila y Soria; Mallorca, Ibiza y Formentera; Huesca y Zaragoza; Cádiz, Granada y Málaga; Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Asimismo, el resto de avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Castellón; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; centro de Navarra; Barcelona, Girona y Tarragona; Cantabria del Ebro; y Huesca, Teruel y Zaragoza. De forma paralela, hay avisos amarillos solo por lluvias en vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro; Burgos; y litoral cántabro y centro y Valle de Villaverde.

Emergencias convoca un Cecopi por los tres incendios activos en Castellón con desalojados Un amplio dispositivo terrestre de bomberos ha trabajado durante toda la noche en la extinción de los tres incendios declarados ayer a última hora de la tarde en la provincia de Castellón (Serra d'en Galcerán, Tírig y Culla) que ha provocado el desalojo de tres masías y a confinar Serra d'en Galerán, y Emergencias de la Generalitat ha convocado una reunión del Cecopi a las 9.00 horas. También se declaró un cuarto incendio forestal en la Salzadella que finalmente pudo quedar extinguido a las pocas horas. Según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, sobre el terreno trabajan tres dotaciones URAF, o dotaciones de bomberos de la Diputación de Castellón, 20 unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con seis unidades de mando y coordinación; una unidad de jefatura del Consorcio, un camión nodriza articulado, y se ha instalado el dispositivo completo del Puesto de Mando Avanzado con Bomberos y 112. La Guardia Civil ha procedido al desalojo de tres masías cercanas al fuego de Serra d'en Galcerán y se ha solicitado a Cruz Roja que gestione el alojamiento de unas 10 personas en el polideportivo de Els Ibarsos. El fuego obligó a confinar la localidad de Serra d'en Galceran y al desalojo de algunas masías diseminadas por el monte.

20 unidades enviadas por el Gobierno valenciano a Castelló El Gobierno valenciano ha movilizado 20 unidades para los incendios de Castelló, mientras que la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado también efectivos del Tercer Batallón para colaborar en las labores de extinción. Los tres incendios se han originado a última hora de este viernes. El de Serra d'en Galcerán, que se inició en la localidad de La Vall d'Alba, ha obligado a confinar el municipio, así como a desalojar algunas masías diseminadas por el monte. Ante la simultaneidad de los incendios, la Generalitat Valenciana ha activado la situación dos del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), prevista para aquellos casos en los que las llamas puedan "afectar gravemente a la población", lo que exige la "adopción inmediata de medidas de protección y socorro", o cuando sean necesarios medios extraordinarios para su extinción "o puedan comportar situaciones que deriven hacia un interés nacional".