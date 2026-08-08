El incendio de Huelva sigue sin control y supera las 4.000 hectáreas calcinadas: "Las perspectivas no son buenas"

La meteorología sigue complicando las labores de extinción del incendio de Niebla (Huelva). El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado sobre la situación del fuego sobre el terreno tras una noche "sumamente difícil e intensa". Además, ha lamentado que las perspectivas "no son buenas", precisamente por la climatología y los continuos cambios de viento, Hasta ahora, ha señalado, las llamas han calcinado más de 4.000 hectáreas de terreno y el incendio sigue activo en nivel 2 de la fase de emergencia del Plan Infoca, lo que implica que se han incorporado personal y vehículos de de la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa.

Los esfuerzos se centran en tres objetivos

Sanz ha explicado que en estos momentos "los esfuerzos se centran en confinar el flanco norte y la cabeza del incendio al noreste mediante maquinaria pesada, medios terrestres, quemas de ensanche y los medios aéreos y se avanzará en dirección sureste por la pista del Manzanito a El Guijo con apoyo de medios aéreos para controlar posibles focos secundarios, que es lo que ayer desbordó por completo el incendio".

El segundo objetivo se refiere a dar continuidad a estos trabajos y encerrar el incendio hacia el sur contra la carretera A-493 y el tercero consistiría en establecer "una línea de control en el cortafuegos situado al norte de la planta de reciclaje para limitar su avance entre las carreteras A-493 y H-3106".

"Ventanilla de oportunidad" para controlar la cabeza del incendio

El consejero ha hablado de una "ventanilla de oportunidad" que se abre hasta las 14.00 horas de este sábado, aunque después la climatología podría volver a complicar una situación ya de por sí muy compleja. "La previsión es que vuelva a cambiar el viento después de esa hora y que se dirija el incendio hacia la cabeza; la idea es que ya hayamos podido intervenir allí de manera eficaz tanto por los medios aéreos como por las actuaciones de maquinaria y el personal en tierra para intentar frenar el avance en esa zona y tenemos confianza en que eso se logre antes de las dos de la tarde, pero va a ser una tarea muy difícil y no podemos asegurar que se consiga", ha señalado.

En el caso de que no se lograra, las perspectivas "no son buenas" de cara a las próximas horas, ya que, ha informado el consejero, la previsión meteorológica es que continúen los cambios de viento y que eso dificulte las labores para acabar con las llamas.

Mejora de la climatología este domingo

"Sí tengo que decir, por lanzar un mensaje de un mínimo de optimismo, que mañana [por este domingo] las previsiones de climatología son más optimistas, por tanto, se trata de afrontar el día complejo de hoy en las mejores condiciones y lograr el máximo de objetivos posibles, especialmente antes de las dos de la tarde", ha pronosticado.

En el lado positivo de la balanza, el responsable de Emergencias de la administración andaluza ha subrayado que el fuego no amenaza a núcleos de población, "al menos con el comportamiento del incendio actual" y que los alejamientos preventivos de personas no han supuesto la puesta en marcha de albergues. En cualquier caso, ha pedido a las personas desalojadas que no intenten volver a sus casas "hasta que los responsables de la emergencia se lo comuniquen expresamente".

Sanz ha querido destacar la coordinación de las distintas administraciones después de que en la noche de este viernes la Junta elevara el nivel de emergencia y se haya incorporado la UME a las labores de extinción. "Hay un compromiso de todas las administraciones que yo calificaría de extraordinario y un nivel ejemplar una vez más de cooperación, de coordinación, de colaboración y de lealtad", ha resumido.

Fuente: El Correo de Andalucía