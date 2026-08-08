Llega la estafa de los 'ancianos influencers': perfiles con IA que venden "sabiduría" y productos fraudulentos

Cebolla en la planta del pie por la noche para mejorar la salud; frotarse la piel con piña para eliminar las verrugas; descubrir las supuestas propiedades de los aguacates o saber que un huevo que flota está a punto de estropearse. Son algunos de los consejos que difunden perfiles en redes sociales que comparten siempre las mismas características: aparentan ser personas mayores que transmiten sabiduría, utilizan fondos similares en sus vídeos, venden un libro con remedios caseros y, en realidad, todos han sido creados con inteligencia artificial.

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado la proliferación de perfiles falsos generados con IA que se hacen pasar por ancianos 'influencers' en redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok para difundir contenidos engañosos y promocionar productos fraudulentos. Muchos de estos perfiles utilizan la misma dirección de correo electrónico para solicitar el libro que promocionan, aunque, en apariencia, se trate de obras diferentes.

En este sentido, el organismo catalán de ciberseguridad destaca que estos perfiles redirigen a los usuarios a páginas web donde venden libros, guías u otros productos similares sin identificar a sus autores. En algunos casos, estas cuentas también recomiendan abandonar tratamientos médicos y desconfiar de la medicina convencional, lo que puede poner en riesgo la salud de quienes siguen sus consejos.

Bulos sobre alimentación

Perfiles como Paco.delcampo, Sofia.saludencasa, Eduardo.holisticovida o Enzo.maderas, por citar algunos de los que publican sus vídeos en castellano —aunque existen muchos más en otros idiomas—, difunden bulos sobre alimentación entre los millones de seguidores que acumulan.

Imagen de Mossos persiguiendo ciberestafas / Mossos

Sus cuentas están repletas de vídeos muy similares en los que hablan de los mismos productos utilizando prácticamente las mismas palabras y cambiando únicamente el personaje y el fondo. Sus creadores emplean la inteligencia artificial para generar distintas versiones de un mismo perfil, con apariencia de ancianos, religiosos o granjeros, de diferentes etnias y en varios idiomas, con el objetivo de atraer a todo tipo de públicos. Se trata de una producción casi industrial de vídeos hiperrealistas que ponen el foco en la salud, uno de los ámbitos que más interés despierta entre la población.

El objetivo puede ser obtener ingresos mediante las visualizaciones o la venta de libros y otros productos, aunque esta misma fórmula también puede utilizarse en campañas de desinformación o desprestigio contra determinados sectores e, incluso, para difundir mensajes que aparenten proceder de instituciones.

Sin base científica

Para la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el principal riesgo de estos perfiles, que han logrado acumular millones de seguidores en muy poco tiempo, es que comparten consejos sobre salud, alimentación, remedios caseros, espiritualidad o cuidado de mascotas basados, en muchos casos, en afirmaciones sin evidencia científica o directamente falsas. Además, normalmente no indican que han sido creados con inteligencia artificial ni permiten identificar quién está detrás de las publicaciones, por lo que pueden convertirse en una nueva herramienta para la desinformación o incluso para cometer ciberestafas.

"Para reforzar la credibilidad, los avatares hablan en primera persona, utilizan una apariencia muy realista y se presentan como personas mayores con experiencia que comparten conocimientos tradicionales", señala la Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Estos perfiles suelen publicar contenidos prácticamente idénticos, cambiando solo el personaje que aparece en pantalla. En muchos casos, incluso mantienen el mismo fondo, y no es raro que figure una bandera de España como parte del escenario.

Cómo detectar un hipertrucaje

Para combatir este tipo de contenidos, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomienda varias pautas que ayudan a identificar cuándo un vídeo es un 'deepfake' o hipertrucaje; es decir, una manipulación audiovisual realizada mediante inteligencia artificial capaz de generar imágenes extremadamente realistas, pero falsas.

Según el organismo, más del 95% de los hipertrucajes que circulan por internet están relacionados con la pornografía no consentida. No obstante, en los últimos meses ha detectado un aumento de los vídeos fraudulentos creados con IA para desinformar a la población. Los ciberdelincuentes también utilizan esta tecnología para hacer que sus estafas resulten más creíbles y aumentar las posibilidades de engañar a las víctimas.

Representación gráfica de la elaboración de un 'deepfake'. / EP

Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre cómo detectar un hipertrucaje, la Agència de Ciberseguretat recomienda fijarse en varios aspectos al visualizar un vídeo: observar si el parpadeo resulta natural, comprobar si existe una sincronización correcta entre el movimiento de los labios y la voz, detectar si el rostro presenta una simetría excesivamente perfecta, prestar atención a la duración del vídeo —ya que muchos 'deepfakes' siguen siendo relativamente breves, aunque esta tendencia está cambiando— y fijarse en posibles errores en los objetos del fondo, que pueden aparecer o desaparecer de forma repentina.

Además, aconseja analizar el contexto del mensaje, contrastar siempre la información con fuentes fiables y verificar tanto las imágenes como los vídeos mediante herramientas especializadas como AI or Not o Deepware.