Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias CatalunyaItaliaAemetCeutaRodriPaula BlasiGafas eclipseEclipse solarUrgencias eclipseGrecia
instagramlinkedin

En Directo

Meteorología

Eclipse solar, en directo: horario, cómo verlo este 12 de agosto, dónde comprar gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

Catalunya creará un atlas divulgativo para implicar a la población en el eclipse de sol del 12 de agosto

El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse del próximo 12 de agosto

Imagen de archivo de un hombre con unas gafas para ver un eclipse solar. EFE/Guido Manuilo. NO VENTAS ZONA EPA

Imagen de archivo de un hombre con unas gafas para ver un eclipse solar. EFE/Guido Manuilo. NO VENTAS ZONA EPA / Guido Manuilo / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Valentina Raffio

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

Noticias relacionadas

A continuación te recogemos la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo usar las gafas del eclipse: 6 consejos sobre cómo ponérselas, durante cuánto tiempo usarlas y cuándo hay que quitárselas (o no)
  2. Un temporal de lluvia y granizo barre Catalunya y corta tres líneas de Rodalies
  3. Los trenes ya circulan en pruebas por el nuevo ramal ferroviario al aeropuerto de El Prat
  4. Una fuerte granizada cae en Torelló en pleno aviso por tiempo violento en Catalunya
  5. ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya
  6. Así es el Airbus A350-1000ULR: podrá unir Sídney y Londres sin escalas en el vuelo más largo de la historia
  7. Un ajuste de cuentas que acaba a tiros deja dos detenidos en el Raval
  8. Eclipse solar, en directo: horario, dónde y cómo verlo este 12 de agosto, mejores gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

Eclipse solar, en directo: horario, cómo verlo este 12 de agosto, dónde comprar gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

Eclipse solar, en directo: horario, cómo verlo este 12 de agosto, dónde comprar gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado

Cortada totalmente la C-58 en Barcelona en sentido Sabadell por un camión volcado

Vivas calcula que entre 8.000 y 11.000 migrantes siguen en Ceuta y exige su retorno a Marruecos

Vivas calcula que entre 8.000 y 11.000 migrantes siguen en Ceuta y exige su retorno a Marruecos

Un incendio en un restaurante de Gran Vía provoca cortes de tráfico en el centro de Madrid

Un incendio en un restaurante de Gran Vía provoca cortes de tráfico en el centro de Madrid

Los mejores filtros para fotografía el eclipse solar con el móvil y dónde comprarlos

Los mejores filtros para fotografía el eclipse solar con el móvil y dónde comprarlos

Cierran temporalmente las pasarelas de Montfalcó del desfiladero de Mont-rebei por los daños causados por las tormentas

Cierran temporalmente las pasarelas de Montfalcó del desfiladero de Mont-rebei por los daños causados por las tormentas

Unas 2.000 personas se manifiestan en Sóller en contra de la masificación turística: "Qui estima Mallorca, no la destrueix"

Unas 2.000 personas se manifiestan en Sóller en contra de la masificación turística: "Qui estima Mallorca, no la destrueix"

Sóller se moviliza contra la masificación turística: unas 2.000 personas salen a la calle