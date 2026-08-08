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Eclipse solar, en directo: horario, cómo verlo este 12 de agosto, dónde comprar gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico
Catalunya creará un atlas divulgativo para implicar a la población en el eclipse de sol del 12 de agosto
El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse del próximo 12 de agosto
El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.
En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.
A continuación te recogemos la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.
Unos 446.700 visitantes por el eclipse en España
Con motivo del eclipse solar total, el Gobierno prevé 446.700 visitantes adicionales en España del 10 al 16 de agosto (164.000 extranjeros y 282.000 nacionales). El fenómeno del 12 de agosto generará un gasto turístico adicional de 342,19 millones de euros en las 36 provincias afectadas por la totalidad: 247,29 millones procedentes de los turistas extranjeros y 94,90 millones de los residentes.
Un 8,4% de las personas con planes para ver el eclipse tiene previsto desplazarse a una provincia distinta de la de su residencia y se prevé un aumento del 7,9% en los asientos de avión programados para la semana del eclipse respecto al mismo periodo de 2025; así como un incremento del 17,8% en las reservas hoteleras para agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025.
No obstante, la zona de influencia del eclipse cuenta con oferta suficiente para absorber esta demanda adicional, con más de un millón de plazas libres entre hoteles, apartamentos, campings, alojamientos rurales y viviendas turísticas.
De cara a este acontecimiento, el Gobierno contará con un Plan especial de Seguridad y un Plan específico de Protección Civil, con especial atención a la gestión de emergencias, la prevención de incendios forestales, la seguridad ciudadana, la movilidad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante una concentración excepcional de personas.
La movilidad el 12 de agosto podría duplicarse por el eclipse con hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales
La movilidad el próximo 12 de agosto podría incrementarse entre un 30 y un 100 por ciento desde la zona de parcialidad del eclipse de Sol hacia la zona de totalidad.
Estas estimaciones indican que habrá entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales de la zona de parcialidad del eclipse hacia la zona de totalidad, según han informado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Desde el Departamento que dirige Diana Morant prevén que haya un movimiento de réplica de estos desplazamientos al finalizar el eclipse total de Sol, en torno a las 20.30 horas, aunque podría ser algo menor ya que habrá gente que pernocte en el lugar en el que haya visto este histórico evento.
Por ello, el Ministerio, que prevé que estos desplazamientos se van a dar por carreteras "muy concretas", recomienda desplazarse "con mucha planificación" y no hacerlo si ya se puede disfrutar del eclipse total desde el lugar en el que se encuentra.
Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado a su dispositivo de verano una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de Sol, que generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.
Aunque este fenómeno astronómico excepcional podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.
José Ángel Docobo, ante un eclipse histórico: "Observar a simple vista la corona solar es realmente algo único"
Galicia calienta motores para presenciar este 12 de agosto el que será el evento astronómico del siglo, el eclipse total de sol que cruzará la geografía gallega y permitirá presenciar estampas tan inusuales como las "estrellas de invierno" a pleno día o el halo que rodea al astro rey, convirtiéndolo, por su singularidad, en "el eclipse de nuestras vidas".
Así lo recuerda el catedrático emérito de Astronomía y Astrofísica de la USC y coordinador científico del observatorio astronómico Ramón María Aller de la USC, José Ángel Docobo, que ha concedido una entrevista a Europa Press para hablar de este evento científico que se ha convertido, sobre todo, en un "fenómeno social".
La oscuridad total que cubrirá la mayor parte de Galicia a las 20,30 horas, en un momento en el que el sol aún está a unos 12 grados de elevación sobre el horizonte, es el fenómeno más comentado del eclipse, pero no es el único.
Docobo destaca, de forma especial, otros dos. En primer lugar, la posibilidad de observar durante el periodo de oscuridad las estrellas que están en la bóveda celeste, pero que el sol "nos impide ver", con la peculiaridad que "se trata de estrellas de invierno" que se verán de forma excepcional en verano. Además, también la visualización de la 'corona solar'. "Poder observar a simple vista la corona, la parte más externa del sol, realmente es algo único", ha apuntado.
Eclipse a la vista: Los portugueses se abastecen de gafas para ver el fenómeno del año
Portugal es uno de los pocos países en los que se podrá disfrutar el próximo 12 de agosto del eclipse de sol, un fenómeno astronómico poco habitual que ha disparado la demanda de las gafas homologadas necesarias para verlo y que ha convertido conseguirlas en una búsqueda del tesoro.
El eclipse podrá verse desde todo Portugal, lo que ha potenciado su procura a nivel nacional, aunque existe un especial interés en el norte del país, ya que ahí se encuentra el Parque Natural de Montesinho, en el distrito de Bragança (colindante con la región española de Castilla y León), desde donde se podrá disfrutar del fenómeno con el sol oculto al 100 %.
En el resto de regiones portuguesas el eclipse será parcial, con una ocultación del astro rey de entre el 92 y el 99 % en territorio peninsular y próximo al 75 % en los archipiélagos de Azores y Madeira.
Por esta razón, farmacias y ópticas próximas al parque norteño consultadas por EFE calificaron de "locura" la demanda registrada en las últimas semanas, con miles de anteojos vendidos.
24.000 guardias civiles para un eclipse seguro con despliegue en 660 puntos de observación
La Guardia Civil pondrá en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante el eclipse solar del miércoles con más de 24.000 agentes, un buen número de ellos desplegados en 660 puntos de observación situados en la demarcación del instituto armado, lo que supone el 84 % de los identificados en todo el país.
En un comunicado, la Guardia Civil destaca este acontecimiento excepcional que situará a España como uno de los principales escenarios mundiales para la observación de ese fenómeno astronómico y que atraerá a una importante afluencia de visitantes hacia numerosos puntos del territorio nacional.
Por ello, ha diseñado un operativo con más de 24.000 efectivos de las diferentes especialidades que se desplegará por tierra, mar y aire y reforzará la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección del medio ambiente en los principales puntos de observación.
Así, la Guardia Civil reforzará su presencia preventiva y visible en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos de observación y espacios naturales donde se prevé una mayor concentración de espectadores.
El dispositivo permitirá canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.
Una vez que se han identificado ya más de 660 puntos de observación ubicados en demarcación de la Guardia Civil, los agentes intensificarán la vigilancia mediante un despliegue adaptado a las características y necesidades de cada territorio.
¿Y sus efectos en las plantas?
Si de la fauna se tiene algo de información, pero solo de base, en lo que respecta a las plantas sus reacciones ante los eclipses son absolutamente desconocidas, aunque sí que hay algunos estudios que intentaron registrar sus efectos en ellas.
El más curioso fue uno que estudió la influencia de un eclipse parcial que se produjo en el norte de Italia en 2022 en un bosque de abetos.
La monitorización concluyó que los árboles anticiparon el eclipse y sincronizaron con horas de antelación su comportamiento bioeléctrico -señales que se producen dentro de la planta para regular sus funciones vitales, como la fotosíntesis o los mecanismo de defensa-.
No obstante, investigaciones posteriores concluyeron que no se ha demostrado que exista una correlación entre los eclipses y las señales bioeléctricas de las plantas, por lo que el campo de estudio de la flora es aún un terreno sin explorar, como afirma la botánica y divulgadora Aina S. Erice en conversación con EFE.
"Quizás haya plantas que responden de forma evidente a los eclipses, pero no se nos ha ocurrido estudiarlas todavía; teniendo más de 300.000 especies vegetales descritas, no podemos descartarlo como hipótesis", sugiere.
EcoEclipse, un proyecto pionero
Rodríguez, en colaboración con la investigadora de la Universidad de Sevilla Irene Mendoza y otros expertos, ha creado EcoEclipse, un proyecto pionero en Europa que pretende registrar el paisaje sonoro durante el eclipse mediante monitoreo pasivo.
El equipo realizará grabaciones sonoras del entorno en los dos días previos al fenómeno, durante el mismo y dos días después para así comparar el comportamiento durante el eclipse con el de días normales.
"Las reacciones se van a publicar en crudo para que otros investigadores en el futuro puedan estudiar cómo cambia el ruido ambiental, no solo el producido por animales", confirma Rodríguez.
Pese a que las grabaciones recopilarán la reacción de multitud de especies, el proyecto EcoEclipse estará especialmente enfocado en aves -cuyos ritmos diarios y estacionales están estrechamente regulados por los cambios entre luz y oscuridad- y en murciélagos.
"Con murciélagos sabemos todavía menos y eso es lo bueno de este eclipse, que al ser al atardecer puede tener un efecto mucho mayor en ellos", sugiere el investigador, que admite que esperan que "la mayor parte de ellos adelanten su día de trabajo y cuando llegue el eclipse emerjan de su refugio".
El eclipse solar abre una ventana única para estudiar sus efectos en plantas y animales
A pocos días del eclipse solar total que atravesará parte de la Península, investigadores españoles apartarán sus ojos del cielo para analizar cómo reaccionan animales y plantas a este fenómeno, un campo hasta el momento poco explorado en el que las respuestas que se obtendrán son aún una incógnita.
Es el fenómeno astronómico del año, el próximo 12 de agosto un eclipse solar total se podrá divisar desde la Península por primera vez en un siglo.
Muy poco se sabe de cómo afecta a los animales y plantas este momento de oscuridad repentina, pero si algo han dejado claro los escasos estudios que hay al respecto es que sí que reaccionan a las señales que lo acompañan.
"Los impactos que tienen sobre cada especie dependen mucho del nivel cognitivo del individuo y van desde asustarse, agruparse e ir a sus dormideros, hasta observar cómo el sol se oculta e incluso ponerse a señalar, como en el caso de los chimpancés", explica el investigador del Museo de Ciencias Naturales del CSIC Airam Rodríguez en una entrevista con EFE.
¿Cómo afecta el eclipse total de sol al sistema eléctrico y la producción fotovoltaica?
El sistema eléctrico nacional se prepara para el primer eclipse total de sol visible en España en más de un siglo con la experiencia de fenómenos astronómicos similares que, aunque sin llegar a su misma intensidad, han sido gestionados en coordinación con otros operadores europeos.
Fuentes del sector consultadas por EFE explican que el evento del miércoles no debería implicar variaciones significativas en el suministro, y aseguran que la operación del sistema es "relativamente sencilla" al tratarse de episodios previstos con mucho tiempo.
Esto "permite prever la generación eléctrica de respaldo necesaria", cuenta el director técnico de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Héctor de Lama. O lo que es lo mismo, el operador del sistema, Red Eléctrica, ya contempla estos escenarios en su planificación.
El sector se remonta al viernes 20 de marzo de 2015 y a un eclipse solar que, en ese caso, solo fue total en las islas Feroe y el archipiélago Svalbarg (Noruega). En el resto de Europa, norte de África y norte de Asia, fue parcial.
La red de transporte europea de alta tensión, que necesita un equilibrio constante, tuvo que cubrir entonces la rápida pérdida y reintegración de 35 gigavatios (GW) de energía solar, el equivalente a ochenta plantas convencionales.
En aquella ocasión, el eclipse se desarrolló entre las 9:00 y las 12:00 hora peninsular, una franja de creciente generación fotovoltaica.
Sin embargo, el de este verano "tendrá un impacto limitado" al ocurrir entrada la tarde, en un momento de baja radiación solar, y transitar por zonas de España que no tienen mucha potencia fotovoltaica instalada, responde De Lama a EFE.
El Pirineo catalán tendrá que esperar hasta 2433 para volver a ver un eclipse total de sol
El Pirineo catalán tendrá que esperar hasta el año 2433 para volver a vivir un eclipse total de sol, después de que el último fenómeno de estas características se produjera el 8 de julio de 1842. El próximo 12 de agosto, comarcas como el Alt Urgell o la Cerdanya vivirán igualmente el eclipse, con una ocultación superior al 98% en ambos casos, aunque quedarán fuera de la franja de totalidad, que ese día solo atravesará el sur de Catalunya. Los expertos consultados por la ACN recomiendan desplazarse hasta la zona de totalidad a quienes quieran vivir el acontecimiento completo y, para quienes no puedan hacerlo, señalan puntos como el Salit o Alàs, en el Alt Urgell, o el castillo de Llívia, en la Cerdanya, siempre con buena visibilidad hacia poniente.
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