Eclipse solar, en directo: horario, cómo verlo este 12 de agosto, dónde comprar gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

La movilidad el 12 de agosto podría duplicarse por el eclipse con hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales

La movilidad el próximo 12 de agosto podría incrementarse entre un 30 y un 100 por ciento desde la zona de parcialidad del eclipse de Sol hacia la zona de totalidad.

Estas estimaciones indican que habrá entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales de la zona de parcialidad del eclipse hacia la zona de totalidad, según han informado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Desde el Departamento que dirige Diana Morant prevén que haya un movimiento de réplica de estos desplazamientos al finalizar el eclipse total de Sol, en torno a las 20.30 horas, aunque podría ser algo menor ya que habrá gente que pernocte en el lugar en el que haya visto este histórico evento.

Por ello, el Ministerio, que prevé que estos desplazamientos se van a dar por carreteras "muy concretas", recomienda desplazarse "con mucha planificación" y no hacerlo si ya se puede disfrutar del eclipse total desde el lugar en el que se encuentra.

Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado a su dispositivo de verano una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de Sol, que generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Aunque este fenómeno astronómico excepcional podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.