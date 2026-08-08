José Miguel Viñas, meteorólogo: "Si el tiempo es cambiante, habrá que decidir dónde ver el eclipse esa misma mañana"

¿Cuál es el escenario meteorológico que más preocupa de cara al eclipse y qué impediría por completo la observación del fenómeno?

El peor escenario sería que el 12 de agosto fuera un día muy tormentoso o con tiempo borrascoso, pero es muy poco probable que los días que quedan para el eclipse la atmósfera evolucione hacia esas condiciones desfavorables. Todo apunta a que el día del eclipse dominará el tiempo seco, soleado y muy caluroso en la mayor parte de la franja de totalidad.

A día de hoy, ¿es ese un escenario probable en alguna zona de España durante la fecha del eclipse?

La única zona donde se prevén algunas tormentas por la tarde son las montañas del nordeste de la Península y del sureste. En esas áreas sí que se prevé nubosidad a lo largo de la tarde. También por el norte de Galicia y Asturias podrá haber nubes en los cielos.

"Todo apunta a que el día del eclipse dominará el tiempo seco, soleado y muy caluroso en la mayor parte de la franja de totalidad"

Se habla mucho del "riesgo de nubes". ¿Qué tipos son realmente las más problemáticas para observar un eclipse como el del 12 de agosto?

La presencia de nubes bajas o estratificadas es lo que más podría limitar la observación del eclipse. En las zonas de montaña donde haya actividad tormentosa, los cúmulos de gran desarrollo que den lugar a alguna tormenta también generan nubes bajas y medias que pueden llegar a ocupar una gran extensión.

Si finalmente el eclipse coincide con un día nuboso, ¿cómo cambiaría la experiencia de observación? ¿Seguiría siendo posible apreciar alguna de las fases del fenómeno o algún cambio en la luminosidad del cielo?

Aunque no se pudiera observar directamente el disco solar en las distintas fases del eclipse, se apreciaría un progresivo oscurecimiento del cielo, perceptible, sobre todo, a partir del momento en el que el sol está tapado por la luna alrededor del 70%. A partir de este momento y hasta la totalidad, aparte de seguir reduciéndose la luminosidad ambiental, todo se impregna de una luz cenicienta bastante extraña, distinta a la que ocurre cada día cuando se pone el sol y se acerca la noche.

Otro de los factores que genera preocupación es el calor. ¿Hay indicios de que puedan registrarse temperaturas extremas en la franja de totalidad el 12 de agosto?

El 12 de agosto será, previsiblemente, una jornada muy calurosa. El calor llegará a ser extremo en algunas zonas de la franja de totalidad, como el valle medio del Ebro, donde se podrán alcanzar máximas de 40ºC. En muchos otras localidades se superarán los 35ºC.

"El 12 de agosto será, previsiblemente, una jornada muy calurosa. El calor llegará a ser extremo en algunas zonas de la franja de totalidad"

Más allá de las nubes y el calor, ¿qué otras variables meteorológicas podrían condicionar la experiencia?

La cobertura nubosa y la sensación térmica (combinación de temperatura y humedad) son, en principio, las variables meteorológicas determinantes en esa experiencia única.

¿Cuándo empezarán a ser realmente fiables las previsiones meteorológicas para saber qué zonas tendrán las mejores condiciones de observación?

Si en las próximas actualizaciones de los modelos de predicción se mantiene el escenario de tiempo anticiclónico y estabilidad atmosférica, a partir del fin de semana podrá ofrecer una predicción con alto nivel de confianza y poca incertidumbre. Con un tiempo más cambiante, habría que esperar hasta el día antes (horas antes incluso) para saber con ciertas garantías cuáles serían las zonas óptimas de observación.

"Si en las próximas actualizaciones de los modelos de predicción se mantiene el escenario de tiempo anticiclónico y estabilidad atmosférica, a partir del fin de semana podrá ofrecer una predicción con alto nivel de confianza"

¿Existen zonas de España que, por su climatología habitual en agosto, partan con ventaja para disfrutar de cielos despejados durante el eclipse?

Sin duda, la meseta norte, ya que el tiempo dominante este mes es seco y soleado, aparte de caluroso. La zona de Castilla y León atravesada por la franja de totalidad, con la excepción de los Montes de León, la montaña palentina y la Ibérica (al este de la comunidad) es un lugar con condiciones idóneas, a priori, para poder observar el eclipse sin nubes en el cielo.

"Si el tiempo fuera muy cambiante, la decisión habría que dejarla para la misma mañana del 12 de agosto"

En caso de que las previsiones cambien en los días previos, ¿con cuánta antelación recomendaría decidir si merece la pena desplazarse a otra zona para buscar mejores condiciones?

Si el tiempo fuera muy cambiante, la decisión habría que dejarla para la misma mañana del 12 de agosto, lo que no es la mejor opción, ya que ese día habrá muchos desplazamientos por carretera, siendo, previsiblemente, complicada la circulación por las vías principales y algunas secundarias situadas en la franja de totalidad.