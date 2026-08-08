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Incidencia ferroviaria

Restablecida la circulación de la R3 entre Planoles y La Molina

De momento, no hay previsión de restablecimiento del servicio y Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera

Un tren llegando a Moncada desde Barcelona

Un tren llegando a Moncada desde Barcelona / Àlex Recolons / ACN

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Agencias

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Rodalies ha restablecido este sábado por la tarde la circulación de la línea R3 entre las estaciones de Planoles y La Molina (Girona), que se había interrumpido por una incidencia. Asimismo, Protecció Civil ha dado por finalizada la prealerta Ferrocat activada por la incidencia, ha informado en X.

La incidencia, que se ha producido hacia las 17:30h en la línea R3 de Rodalies entre Planoles y La Molina, ha sido provocada por un fallo técnico de un tren en la parada de Toses, según ha informado Adif.

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Renfe había establecido hasta el momento un servicio alternativo por carretera entre las dos estaciones. No es la primera incidencia que sufre la línea en las últimas horas, ya que este viernes por la tarde se tuvo que detener el paso de los trenes entre Ribes de Freser y Planoles debido a la caída de un árbol en la vía y no se reanudó hasta este sábado por la mañana.

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