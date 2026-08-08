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Turismo rural

Cierran temporalmente las pasarelas de Montfalcó del desfiladero de Mont-rebei por los daños causados por las tormentas

Unos desprendimientos han afectado a la infraestructura de la ruta turística que conecta Aragón con Catalunya

Una de las pasarelas verticales que se han construido en el Camino Natural de Montfalcó en el Congost de Mont-rebei.

Una de las pasarelas verticales que se han construido en el Camino Natural de Montfalcó en el Congost de Mont-rebei. / ACN

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Lleida
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La comarca de la Ribagorça ha cerrado temporalmente el acceso al público a las pasarelas de Montfalcó, las escaleras de madera que forman parte de una de las rutas de senderismo que transcurre por el desfiladero de Mont-rebei y que conecta Huesca con Lleida. Unos desprendimientos de rocas causados por las tormentas de este jueves han afectado a la infraestructura, situada en la parte aragonesa y que forma parte de uno de los recorridos más conocidos, con 20.000 visitantes anuales. La Diputación de Huesca ha anunciado que colaborará económicamente con la comarca de la Ribagorça para reabrir este atractivo turístico y garantizar la seguridad de los visitantes.

El acceso a las pasarelas estará restringido por motivos de seguridad mientras se llevan a cabo las inspecciones técnicas en la zona y una valoración de los daños, así como la posterior ejecución de las obras de reparación. Por ello, desde la comarca de la Ribagorça se ha pedido a los turistas que respeten las señalizaciones.

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