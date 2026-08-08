El éxito de Celestech: la única fábrica española de gafas para el eclipse está en Barcelona y produce hasta 500.000 unidades diarias

Cuando el próximo 12 de agosto millones de personas levanten la vista al cielo para admirar el primer eclipse total de sol en más de un siglo visible desde la península Ibérica, muchas de ellas lo harán, quizás sin saberlo, con unas "gafas de seguridad" y "homologadas" fabricadas en Barcelona. "Somos la única fábrica en España que se dedica a la fabricación de estos productos", explica, orgulloso, Jose Crespo Martínez, del equipo de Celestech. Detrás de este proyecto, explica, no solo hay un producto esencial para vivir un momento tan histórico como el eclipse, sino también la historia de una fábrica levantada contra reloj, una apuesta por recuperar producción industrial en Europa y un equipo que ha convertido la fascinación por el universo en un proyecto empresarial con capacidad para fabricar cientos de miles de unidades al día. "Este eclipse será nuestro estreno, pero nuestras gafas también se usarán para el de Luxor del año que viene", afirma con entusiasmo en una entrevista con EL PERIÓDICO.

La fábrica, que empezó a funcionar a pleno rendimiento hace tan solo unos meses, trabaja ya en pedidos para el eclipse del año que viene en Luxor

La historia de Celestech comienza con Adam Samuel Levy, fundador de la compañía, quien se pasó años trabajando en el ámbito de la observación solar, fabricando gafas de eclipse, filtros ópticos especializados y láminas solares para grandes eventos astronómicos como los eclipses de Estados Unidos, Canadá y México. Esa experiencia, explica, le permitió detectar una realidad ignorada. Y es que mientras crecía la "fiebre por los eclipses" y la demanda mundial de protección solar para estos eventos, Europa apenas contaba con fabricantes propios. Es ahí donde surgió la idea de fundar una compañía propia. Entre finales de 2024 y principios de 2025, Levy se puso en marcha para crear una fábrica en España encargada de elaborar estos productos. "La mayoría de las gafas que se venden son de importación. En Europa apenas existen fábricas especializadas. Y en España, antes de nosotros, no había ninguna", afirman los creadores de Celestech.

José Crespo Martínez, director de ventas de Celestech, posa en la única fábrica de España que produce gafas homologadas para la observación segura de eclipses solares. / Zowy Voeten / EPC

"Hemos conseguido desarrollar un filtro solar propio que permite una visión más nítida del eclipse" Jose Crespo Martínez — Celestech

Las gafas de eclipse de la compañía presumen ahora de ser las únicas de su tipo fabricadas en España. "Tenemos desde diseños estándar hasta opciones personalizadas en distintos materiales. Hemos conseguido dar con una fórmula que permite que las gafas se vean más robustas y resistentes que otras. También hemos logrado desarrollar un filtro solar propio que proporciona una visión más nítida del eclipse", afirma Crespo. Según explican los impulsores de esta compañía, situada en L'Hospitalet de Llobregat, "tener la fábrica aquí mismo permite acelerar la producción y poder hacer grandes envíos con apenas unos días de margen" para huir así de las habituales esperas de los remitentes internacionales. "Es un lujo poder presumir de algo así en Barcelona", afirma Crespo, mientras explica con orgullo que han recibido pedidos de "más de un millón de unidades" por parte de instituciones españolas y de otras partes del mundo.

Un filtro con "secreto industrial"

Uno de los grandes retos del proyecto, afirman Levy y Crespo, fue construir una cadena de suministro desde cero para fabricar estos productos. Desde un principio, explican, se decidió apostar por productos europeos y con criterio de sostenibilidad. "Trabajamos mucho en la trazabilidad de las materias primas para entender de dónde viene cada componente, cómo se fabrica y qué ocurre con cada unidad que sale de la planta", afirma. Y tras un largo proceso de investigación de cada material y cada proceso, la empresa relata con orgullo que el resultado final refleja sus valores. El cartón que se utiliza para las monturas, por ejemplo, cuenta con certificación y procede de bosques del norte de Europa gestionados de forma responsable. Y las colas empleadas para el ensamblaje son de base acuosa, no son perjudiciales ni para las personas ni para el medio ambiente y son fabricadas en Alemania. "Estamos muy felices de poder presumir de esto", comenta Crespo.

Vista general de las instalaciones de Celestech, la única fábrica de España dedicada a la producción de gafas homologadas para la observación segura de eclipses solares. / Zowy Voeten / EPC

La compañía presume de haber seleccionado materias primas de origen europeos y que cuentan con criterios de sostenibilidad

La gran fábrica barcelonesa de gafas para eclipse empezó a operar a pleno rendimiento hace tan solo unos meses tras un largo proceso técnico de montaje de máquinas especializadas, adaptación de procesos industriales y creación de líneas de trabajo específicas. El filtro solar desarrollado por la compañía utiliza un polímero propio cuya fórmula consideran "un secreto industrial". "Está compuesto por varias capas y diseñado para bloquear radiación ultravioleta e infrarroja en niveles superiores a los exigidos por la normativa internacional", comenta Crespo mientras explica que, para lograrlo, la empresa se ha tenido que realizar desde estudios propios de los productos hasta someterse a todos los procesos de certificación oficial y los controles de conformidad realizados por inspectores independientes. "El resultado es que nuestra lente permite observar el sol con un tono anaranjado y con mayor sensación de relieve, frente a la imagen plana que ofrecen otros filtros más básicos", afirma.

"Nuestra lente permite observar el sol con un tono anaranjado y con mayor sensación de relieve, frente a la imagen plana que ofrecen otros filtros más básicos"

En vísperas del eclipse del próximo 12 de agosto, desde la compañía explican que llevan semanas produciendo entre 250.000 y 350.000 gafas diarias. Aunque en los días de mayor actividad, afirman, han llegado incluso a sacar hasta 500.000 unidades al día. "Hemos recibido muchos pedidos para el eclipse del 12 de agosto pero no nos quedamos allí. Ya estamos trabajando para los siguientes del trío ibérico. Nos llegan ya pedidos para el eclipse de Luxor del año que viene, que en su fase de totalidad durará más de seis minutos. También estamos pensando en el de 2028, que millones de niños verán desde las escuelas", afirma con entusiasmo Crespo, quien confía en que la demanda para este tipo de gafas de protección seguirá estando al alza en los años por venir. "La pasión por admirar el cielo es algo que nunca debemos perder", reafirma.