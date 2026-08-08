Más de 11.000 personas atendidas por violencia machista en 2026, según el Govern

Los Servicios de Intervención Especializada en violencias machistas han atendido a 11.426 personas en Catalunya durante la primera mitad de 2026, frente a las 14.550 de todo el pasado año, según cifras del gobierno catalán. Los servicios públicos especializados de atención a las violencias machistas prestan acompañamiento, protección y recuperación a las mujeres y a sus hijos e hijas en Catalunya, a través de una red de recursos que ofrece apoyo psicológico, jurídico, social y residencial.

De las 11.426 personas atendidas entre el 1 de enero y el 30 de junio por los Servicios de Intervención Especializada, 9.996 son mujeres, 1.113 hijos e hijas y 317 adolescentes, según ha indicado la Generalitat de Catalunya en un comunicado.

Por territorios, Barcelona concentra el mayor volumen de atenciones, con 5.062 personas, seguida de Girona (1.691), Catalunya Central (1.490), Lleida (870), el Penedès (865), Camp de Tarragona (817), Terres de l'Ebre (464) y Alt Pirineu i Aran (167). En todo el año 2025, los Servicios de Intervención Especializada en violencias machistas, atendieron a 14.550 personas, de las que 12.385 eran mujeres, 1.656 hijos e hijas y 509 adolescentes.

Catalunya cuenta con un total de 22 Servicios de Intervención Especializada en violencias machistas: 21 centros repartidos por todo el territorio, además de un servicio digital que atiende en todo el país. Asimismo, la línea telefónica 900 900 120 ha atendido 8.925 consultas por violencia machista en los primeros seis meses del año, mientras que en todo 2025 la cifra fue de 15.345.

El Servicio de Intervención en Crisis, que ofrece atención psicológica a víctimas con un alto impacto a causa de situaciones de violencias machistas, ha atendido a 280 personas entre enero y junio de este año, mientras que en todo 2025 ascendieron a 904 personas. Por otro lado, en la primera mitad de 2026, los servicios de alojamiento especializado han atendido a 530 personas, de las cuales 269 son mujeres y 54 son hijos e hijas.

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"Las violencias machistas no hacen vacaciones y los servicios de atención, tampoco. Todas las mujeres de Catalunya tienen a su alcance una red de recursos especializados para recibir apoyo, orientación y atención en cualquier momento del año y en todo el territorio", ha señalado la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor.