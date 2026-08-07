Los trenes ya circulan en pruebas por el nuevo ramal ferroviario al aeropuerto de El Prat

Cada vez queda menos para poder dar por inaugurado el nuevo ramal ferroviario al Aeropuerto de El Prat. Los trenes ya circulan por el nuevo túnel de poco más de cuatro kilómetros que avanza bajo las pistas del aeropuerto y que llevará a los trenes por primera vez hasta la T1. Las primeras circulaciones de prueba se han realizado esta semana y, de momento, el calendario previsto para el estreno del tramo para principios de 2027 no se ha movido. Será Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) , a través de la futura línea R-Aeroport, quien ponga sus nuevos trenes de Alstom sobre estos nuevos raíles.

Según ha informado Adif, una locomotora de la serie 252 ya ha realizado 26 itinerarios –13 idas y vueltas– entre las estaciones de El Prat y la nueva estación Aeroport T1, con parada en el nuevo apeadero subterráneo de Aeroport T2. Así, esta locomotora ya ha recorrido 184 kilómetros, a los que hay sumarles otros cinco añadidos en diferentes maniobras realizadas en la estación.

La empresa responsable de las infraestructuras ferroviarias comprueba, mediante estos viajes de prueba, el estado de todos los elementos del nuevo túnel: desde la vía a la catenaria pasando por los cambios de aguja, la señalización o la conexión del sistema con el centro de control de Adif en la estació de França. Adif, de momento, no ha informado de ninguna incidencia destacable en estos casi 200 primeros kilómetros circulados en pruebas.

El Ministro de Transportes, ha celebrado el inicio de las pruebas en su cuenta de X. En su mensaje, ha recordado que la línea ha supuesto una inversión de más de 400 millones de euros y que permitirá unir el centro de Barcelona con el aeropuerto en menos de 20 minutos.

Una operación polémica

La futura línea R-Aeroport de FGC echará a andar, si nada cambia, durante los primeros meses de 2027 y funcionará entre la estación de Sant Andreu y la del Aeroport T1. Su estreno no viene exento de polémica: las plataformas de usuarios y las asociaciones en defensa del transporte público se oponen a su apertura. Argumentan, por un lado, que los 10 nuevos trenes de Alstom que tienen que prestar el servicio añadirán aún más presión al túnel ferroviario de Passeig de Gràcia, que está prácticamente al límite de su capacidad. Por otra parte, estas organizaciones esgrimen que la nueva línea está más pensada para los turistas que lleguen a Barcelona que no para los propios usuarios y denuncian que se planteen tarifas diferenciadas para estos nueos trenes lanzadera.

El Pla de Serveis Ferroviaris presentado por la Generalitat a finales del pasado mes de junio, por otro lado, prevé que, a largo plazo, la R11 también circule por estos túneles y cambie su cabecera de Sants - Estació al aeropuerto. El documento también recoge que la R-Aeroport se alargue hasta Terrassa, una medida que reclaman desde hace años entidades como la PTP para que la nueva línea también preste servicio en el Vallès y no se limite a ser una lanzadera entre el centro de Barcelona y el Aeropuerto de El Prat.