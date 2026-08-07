La jornada se complica para los servicios de emergencia: ya son cinco los incendios ligados a las tormentas en el interior de Castellón

Las tormentas continúan afectando al centro y norte de la provincia de Castellón, con lluvias, actividad eléctrica, granizo y fuertes rachas de viento en diferentes puntos. La situación mantiene especialmente pendientes a los servicios de emergencia por la aparición de fuegos en zonas de vegetación coincidiendo con el paso de las células tormentosas. AEMET mantiene avisos por tormentas y precipitaciones en el interior de Castellón y advierte de la posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Los servicios de extinción trabajan en cuatro incendios de vegetación: uno en Culla, dos en Tírig y otro en Vall d’Alba. En los fuegos de Culla y Tírig, BombersDipcas ha apuntado a la posible caída de rayos.

Incendio de Culla / Mediterráneo

Culla y los dos incendios de Tírig

En Culla, cuando se declaró el incendio se movilizaron dos medios aéreos de la Generalitat, tres autobombas y cuatro unidades de Bomberos Forestales, una de ellas helitransportada, además de voluntarios de Benassal.

En Tírig se han declarado dos incendios de vegetación. Para el primero se comunicó inicialmente la movilización de tres medios aéreos de la Generalitat, una unidad helitransportada de Bomberos Forestales y tres brigadas de bomberos voluntarios de la zona. Posteriormente se confirmó un segundo foco en el mismo término municipal.

En la última actualización conjunta de los incendios de Culla y Tírig, BombersDipcas informó de un dispositivo global formado por dos dotaciones de BombersDipcas, nueve unidades de Bomberos Forestales —dos de ellas helitransportadas—, cinco medios aéreos —dos helicópteros y tres aviones— y dos coordinadores forestales. No se detalló el reparto concreto de estos recursos entre los tres focos.

Las condiciones meteorológicas están complicando las labores. Las tormentas dificultan puntualmente la intervención de los medios aéreos y anteriormente dos de los que actuaban en Tírig tuvieron que retirarse debido a las fuertes lluvias y los rayos.

Viento fuerte y un cuarto incendio en Vall d’Alba

A estos focos se suma el incendio declarado en Vall d’Alba, para el que se han movilizado una dotación de Bombers de la Diputació y tres unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat.

La inestabilidad también está dejando rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora en puntos del norte de Castellón, según los datos difundidos por AVAMET. Emergencias ha alertado especialmente de la presencia de reventones secos asociados a las tormentas, un fenómeno capaz de generar incrementos bruscos de viento.

AEMET mantiene este viernes avisos por tormentas y precipitaciones en el interior norte de Castellón hasta la noche, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia ante la continuidad de la actividad eléctrica y recuerdan la importancia de avisar al 112 ante cualquier columna de humo o fuego detectado en el monte.

Un quinto incendio se declara en la Serra d’en Galceran

También se ha declarado un incendio en la Serra d’en Galceran, en la Plana Alta, donde arde la zona del Tossal de la Vila, situada a menos de un kilómetro del núcleo urbano. El fuego podría estar relacionado con la caída de un rayo, aunque este extremo no está confirmado. La tormenta que ha afectado a la zona ha estado acompañada de un reventón cálido y seco, con una temperatura de 33 ºC y rachas de viento superiores a los 70 km/h.

Las precipitaciones ganan intensidad

Las lluvias están dejando acumulados destacados en el interior provincial. Castellfort registra 26 litros por metro cuadrado, mientras que en la Pobla del Bellestar, en Vilafranca, se alcanzan los 17,8 l/m².

También se contabilizan 14 l/m² en el Pla de Mossorro, 13,8 en Benassal, 11,6 en Vilafranca y 11,2 en Portell de Morella. Herbers registra 7,7 l/m²; Cinctorres, 7,4; Morella, 7; Benlloc, 6,6; y Olocau del Rey y Sorita, 6,2 l/m².

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Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia ante la continuidad de las tormentas y recuerdan que cualquier columna de humo o fuego detectada en el monte debe comunicarse inmediatamente al 112.