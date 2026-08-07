Teresa Maza, voluntaria de Cruz Roja en Biescas la tarde de la tragedia: "La gente del pueblo se volcó, tenemos que estar orgullosos"

Teresa Maza trabaja en la actualidad en el comedor escolar de Biescas. También lo hacía hace 30 años cuando una tragedia transformó la memoria de la localidad. En aquel momento también era voluntaria de Cruz Roja y se puso en marcha de la atención temprana a las víctimas, garantizando ne el propio recinto educativo una primera atención a los afectados. «Es bueno recordar lo que pasó, aquello nos ha marcado a todos», dice.

Aquella tarde recibió un aviso de su marido, diciendo que la riada que había afectado a su taller ya se había llevado por delante el cámping Las Nieves. «Lo primero que hice fue llamar a la Cruz Roja pues aún no se habían cortado las comunicaciones», narra. Aquel primer aviso disparo la respuesta. Ella misma se puso manos a la obra. «Fui rápido a abrir la escuela y a poner en marcha la calefacción porque la situación parecía muy grave», explica. El Ayuntamiento de Biescas comenzó a movilizarse, se compraron algunos productos para organizar la cena y se lanzó un llamamiento a los voluntarios. «Lo primero que pensamos es que haría falta comida caliente», recuerda.

Poco después la noche se conviertió «en un desconcierto, sin luz ni agua». Maza explica que las ambulancias no podían llegar por el corte de carretera y que los propios vecinos de los pueblos cercanos tenían que organizar su circulación por los caminos estrechos del valle. «La gente llegaba aterida al colegio por su propio pie», destaca. Hicieron caldo y hasta 1.200 bocadillos en aquellas primeras horas. Llegaron termos de café de todas las casas del pueblo.

Teresa Maza, durante la entrevista con este diario. / Miguel Angel Gracia

En el colegio se refugiaban desplazados, bomberos, miembros de Protección Civil, del Ejército y voluntarios subidos desde Jaca o Sabiñánigo. La dana de Valencia devolvió a la memoria de todos muchos de los sentimientos que se vivieron aquel miércoles de agosto. «Aquí en Aragón vivimos algo muy parecido», asume. Los muertos se acumularon en un primer momento en el polideportivo. «La gente del pueblo también se volcó, por eso tenemos que estar orgullosos de la manera en que reaccionamos», indica.

Como primera coordinadora de aquella primera respuesta vecinal celebra que en estos 30 años «la atención y la ayuda psicológica ha mejorado mucho». También la organización de la respuesta ciudadana, pues la llegada de muchas personas con ganas de ayudar «puede ser contraproducente» si no se tiene la preparación necesaria.

«Los bomberos que venían a descansar por la noche y hablaban de lo que se encontraban, lo duro que era encontrar aquellos restos humanos», explica.

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Maza todavía piensa en lo que pudo pasar aquella jornada, en la conjunción de factores que propiciaron el desastre. «Era de sentido común entre la gente mayor del pueblo que aquel sitio no era bueno», dice. Pero asume que las fatalidades a veces ocurren. «Nadie hace una casa o un negocio para que se lo lleve el agua, nadie esperaba que aquella riada pasara arrasando», evoca.