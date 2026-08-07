Movilidad
Restablecidas las líneas de Rodalies R3, R11 y RG1 tras el corte por lluvias de este jueves
La RL4 sigue cortada entre Calaf y Manresa después de que las vías se indundaran durante las tormentas
Tarde complicada en Rodalies: la avería de un tren de Regionals y la caída de un árbol en la R3 provocan cortes y retrasos en toda la red
EP
La circulación de las líneas R11 y RG1 de Rodalies de Catalunya entre Maçanet-Massanes (Girona) y Girona han quedado restablecidas a primera hora de este viernes tras los cortes provocados a raíz de las lluvias y tormentas de este jueves por la tarde. Ambas líneas quedaron afectadas por problemas con las catenarias.
También pudo restablecerse a útlima hora de este jueves el serviciod de la R3 entre Vic y Ripoll, después de que un árbol cayera a la vía entre Manlleu y Torelló. Sin embargo, otros problemas operativos han causado problemas en los primeres trenes del día, que no han circulado.
Aún tiene que restablecerse la circulación, eso sí, el tramo de la RL4 entre Calaf y Manresa. Las vías quedaron inundadas este jueves y Adif no ha podido determinar todavía que el paso de trenes por ese punto sea seguro.
Se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre las dos estaciones.
- Catalunya abrirá compuertas en los embalses del Ter y el Llobregat para recuperar las playas
- Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial de fútbol: El hombre que seguía a la princesa Leonor
- Detenido por matar a un hombre que ha aparecido desangrándose en una calle de Barcelona
- Protección Civil enviará Es Alert localizadas esta tarde si las tormentas se encallan en zonas concretas
- Detenido por homicidio imprudente el patrón de la lancha investigada por la muerte de un motorista de agua en Roses
- Cuenta atrás para el 'eclipse del siglo': 5 consejos para elegir el lugar idóneo para observar el fenómeno el próximo 12 de agosto
- Catalunya vuelve a activar la alerta por intensidad y acumulación de lluvia: hasta 40 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos
- Estado de los embalses hoy, 6 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos