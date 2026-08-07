Restablecidas las líneas de Rodalies R3, R11 y RG1 tras el corte por lluvias de este jueves

La circulación de las líneas R11 y RG1 de Rodalies de Catalunya entre Maçanet-Massanes (Girona) y Girona han quedado restablecidas a primera hora de este viernes tras los cortes provocados a raíz de las lluvias y tormentas de este jueves por la tarde. Ambas líneas quedaron afectadas por problemas con las catenarias.

También pudo restablecerse a útlima hora de este jueves el serviciod de la R3 entre Vic y Ripoll, después de que un árbol cayera a la vía entre Manlleu y Torelló. Sin embargo, otros problemas operativos han causado problemas en los primeres trenes del día, que no han circulado.

Aún tiene que restablecerse la circulación, eso sí, el tramo de la RL4 entre Calaf y Manresa. Las vías quedaron inundadas este jueves y Adif no ha podido determinar todavía que el paso de trenes por ese punto sea seguro.

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Se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre las dos estaciones.