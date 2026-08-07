Protección Civil desactiva la alerta por fuertes lluvias pero sigue sin servicio la RL4 entre Calaf y Manresa

Protección Civil de la Generalitat ha desactivado la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluny (INUNCAT) una vez finalizados los avisos por intensidad de lluvia del Servicio Meteorológico de Catalunya. No se han registrado incidencias destacadas por este episodio de lluvia, más allá del corte de algunos tramos del servicio de Rodalies a consecuencia de alguna caída de un árbol, afectación en la catenaria o inundaciones.

En estos momentos, se mantiene interrumpida la circulación en la línea RL4 entre Calaf y Manresa, pero ya se ha habilitado transporte alternativo por carretera, según Rodalies. Tampoco hay ninguna carretera afectada.

Algunos de los registros más destacados del día fueron los 78.7 l/m2 caídos en las últimas horas en el Montsec d’Ares; Sant Salvador de Guardiola (58,5 l/m2), Das (54,6 l/m2) y Santa Coloma de Farners (50,2 l/m2).

Alrededor de las nueve de la noche, la Agencia Catalana del Agua (ACA) informó de que los caudales de ríos y rieras de la zona norte de Girona y de la Catalunya Central se estaban normalizando y cerró los avisos hidrológicos para las comarcas del Gironès, la Selva, Osona y el Pla de l'Estany.

Balance de incidencias

Entre el mediodía del jueves y las ocho de la mañana de este viernes el teléfono de emergencias 112 ha recibido 410 llamadas que han generado 182 expedientes de actuación por parte de sanitarios, policía o bomberos. Por comarcas, desde donde se han recibido más avisos son el Vallès Oriental (34,72%), Bages (13,61%) y Selva (10,56%). El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha confirmado que no ha tenido que realizar ninguna atención relacionada con el episodio de lluvias.

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han recibido, desde el mediodía del jueves (12 horas) hasta la mañana del viernes (08 horas), 218 avisos por servicios relacionados con las tormentas. La mayoría de los servicios han estado relacionados con inundaciones de plantas bajas y calles, sumideros obstruidos, ramas y árboles caídos, e incidencias con elementos de la vía pública, como cableado, postes de luz y mobiliario urbano con riesgo de caer. La franja horaria en la que los Bomberos recibieron más avisos fue entre las seis y las ocho horas de la tarde del jueves, con un total de 110 avisos en esas dos horas.

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Los Bomberos de la Generalitat también han estado haciendo seguimiento de la caída de rayos que han acompañado a la tormenta y han trabajado en varios incendios de vegetación por todo el país. Los más destacados son los incendios de Cabanelles (Alt Empordà) y la Llacuna (Anoia), ambos ya estabilizados.