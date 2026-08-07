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Muere un excursionista al caer en una zona rocosa en la Val d'Aran

Equipo de emergencias de salvamento de montaña de la Vall d'Aran. FOTO de ZOWY VOETEN

Equipo de emergencias de salvamento de montaña de la Vall d'Aran. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

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Efe

Barcelona
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Un excursionista murió ayer al caer en una zona rocosa en la montaña en los alrededores de Saboredo, en la Val d'Aran (Lleida), según ha informado el Conselh Generau d'Aran.

La sala de control de los Bomberos de Aran recibió hacia las 17 horas de ayer el aviso, a través del teléfono de emergencias 112, de que una persona había sufrido una caída en una zona rocosa.

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Efectivos del grupo de rescate de montaña se desplazaron en helicóptero hasta el lugar, donde comprobaron que el excursionista, de nacionalidad polaca, estaba muerto, por lo que se activó el protocolo judicial correspondiente y se entregó la custodia del cuerpo a los Mossos d'Esquadra.

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