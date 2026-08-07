Las lluvias de este jueves y un atropello obligan a cortar la RL3 y la RL4 de Rodalies de Lleida durante dos horas

Las Rodalies de Lleida de Renfe, las líneas RL3 y la RL4, han estado hasta dos horas sin servicio este viernes. A la afectación entre Calaf y Manresa derivada de las tormentas de este jueves, se le ha sumado a primera hora de la mañana un atropello en Bell-Lloc d'Urgell, que ha provocado que los trenes dejaran de circular en todo su recorrido entre las 11.00 y las 13.00 horas. Renfe ha dispuesto un servicio alternativo de buses entre Lleida y Manresa durante el corte, con paradas en todas las estaciones intermedias. Protecció Civil ha mantenido activado la prealerta Ferrocat.

La RL3 recorre el tramo Lleida - Cervera y la RL4 el Lleida - Manresa. Gran parte del recorrido de estas líneas se realiza en vía única. Además, el tramo entre Calaf y Manresa es especialmente susceptible a episodios climáticos como el de este jueves. De hecho, según informó Protecció Civil, las vías de este tramo se inundaron por las lluvias. La línea también permaneció varias semanas cerrada tras el accidente de Gelida y, tras reabrir, tuvo que volver a clausurarse temporalmente por las filtraciones de agua que detectaron los maquinistas en uno de los túneles de la línea. Ambas líneas pasarán a estar bajo titularidad de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a partir de este otoño.