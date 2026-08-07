La hermana de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia: "Era una persona maravillosa y conocer a ese psicópata fue su perdición"

En el edificio en el que vivía Gloria, asesinada el pasado miércoles en el Carrefour Infante, los residentes lamentan la situación. Muchos no pueden ocultar su "sorpresa y preocupación", mientras que otros aseguran que lo sucedido era algo que "se veía venir", en referencia a las "constantes" peleas que muchos afirman haber escuchado entre la fallecida y el ahora detenido.

Una vecina, que tenía "mucho contacto" con la víctima, explica a este diario que la fallecida llevaba viviendo en el edificio "desde que era una niña". Recuerda cómo le aconsejaba alejarse del hombre ahora detenido: "Llévate cuidado", le decía. La inquilina asegura que el presunto homicida "le levantaba la mano cada dos por tres" y rememora cómo le advertía de que "algún día le iba a dar un palo que la iba a matar".

"De vez en cuando se veía a la chica dar paseos con su hija por el barrio", afirma un hombre sentado enfrente del inmueble en referencia a la víctima.

El viandante recuerda cómo, el lunes, la vio salir "rápido" del edificio: "Su marido la estaba esperando mal aparcado en la calle. Ella estaba muy nerviosa y no quería hacerle esperar", asegura a la vez que se lamenta por la situación de la hija de la fallecida, menor de edad: "La madre muerta y el padre en la cárcel... Pobre criatura", deplora el viandante.

Presencia policial

Otra vecina pone de manifiesto que ayer, en el edificio, "había un arsenal de policías preguntando por Gloria" y añade que "pensaba que se trataba de un asunto de drogas". Los policías incitaban a los inquilinos a permanecer en el interior de las residencias: "Métanse para dentro", instaban los agentes a varios vecinos que habían abierto la puerta de sus casas para preguntar qué sucedía.

Algunos moradores del edificio aseguran que "la policía secreta estuvo vigilando el bloque" hasta que detuvieron al sospechoso, ya entrada la noche en Puerto Lumbreras.

Otra residente del bloque afirma a La Opinión que la fallecida "tenía malas compañías por el barrio y sus alrededores".

"La madre está destrozada", aseguran varios amigos de la familia que vienen de estar con la madre de la víctima. Los mismos lamentan la situación de la hija de la fallecida, "de tan solo cinco añitos" de edad.

Sobre el carácter de Gloria, la mayoría de vecinos y transeúntes que la conocían repiten lo mismo: "Era una chica muy amable que siempre que pasaba saludaba a todo el mundo".

Varios vecinos afirman haber oído al matrimonio discutir: "se les oía gritar incluso desde el jardín", afirma una moradora del bloque cargada con las bolsas de la compra, que se negaba a hacer más declaraciones.

En medio del rellano, también hay tiempo para las discusiones entre vecinos. Mientras unos defienden al presunto autor asegurando que este viene "de una buena familia" y criticando el comportamiento de la víctima, otros discrepan y manifiestan que se trata de una persona "violenta y posesiva".

La hermana de la víctima

La hermana de Gloria, visiblemente afectada, califica al sujeto detenido como "un psicópata celoso y manipulador" y explica que "llegó a ponerle un buscador para localizarla".

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La familiar de la víctima, que acababa de regresar al domicilio después de prestar declaración en la comisaría, también afirma a La Opinión que su hermana "era una persona maravillosa hasta que conoció a ese manipulador, lo que terminó convirtiéndose en su perdición" y lamenta que "volviese con ese psicópata" a pesar de las advertencias, pues se trataba de un hombre de carácter "violento".