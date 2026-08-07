Eclipse solar, en directo: horario, cómo verlo este 12 de agosto, dónde comprar gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

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A continuación te recogemos la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.

El eclipse solar empezará en Siberia, en la península del círculo polar ártico de Taimir El eclipse solar del 12 de agosto comenzará frente a la costa noreste de la península siberiana de Taimir (círculo polar ártico), un territorio escasamente poblado debido a su duro clima, tras lo cual la sombra de la luna se desplazará hasta llegar a España. "Lamentablemente, el eclipse total será prácticamente invisible en nuestro país, aunque comenzará formalmente en Rusia, frente a la costa noreste de Taimir, alrededor de la medianoche, hora local", explicaron expertos del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de las Ciencias de Rusia a medios locales.

Activado el máximo nivel de preemergencia frente a incendios en la Comunitat toda la jornada del eclipse La Generalitat valenciana ha establecido el nivel de premergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para toda la jornada del 12 de agosto, tal y como publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La resolución por la que se declara esta situación para el día del eclipse solar ha sido emitida de forma conjunta por la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de la Conselleria de Emergencias, y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, perteneciente a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente.

AEMET publica su primera predicción por el eclipse: cielos nubosos en Cantábrico y litoral gallego, con lluvias en este El 12 de agosto, día del eclipse solar, será una jornada marcada por una situación de estabilidad en la mayor parte de España, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados, según la predicción especial publicada este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con motivo de este fenómeno. La excepción estará en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán, donde se prevé que predominen los cielos nubosos. No obstante, el organismo estatal puntualiza que por la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, que podrán interferir en la visualización del eclipse.

El Govern balear confirma el apoyo del Ejército al dispositivo del eclipse solar del 12 de agosto Baleares contará el próximo 12 de agosto con un dispositivo "sin precedentes" para hacer frente a la elevada afluencia de personas que se prevé que se movilicen para observar el eclipse solar desde varios puntos de las islas, motivo por el cual el Ministerio de Defensa ha confirmado el apoyo del Ejército en este operativo autonómico. Así lo ha confirmado este viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha calificado el eclipse solar del próximo miércoles como un acontecimiento "extraordinario y excepcional".

Transportes refuerza trenes y prepara medidas en las carreteras y puertos por el eclipse El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha preparado un dispositivo especial ante los desplazamientos extraordinarios previstos por el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, que incluye refuerzos ferroviarios y medidas especiales en carreteras, así como en transporte marítimo, además de advertencias en el uso de drones. Renfe reforzará los servicios de Media Distancia y Cercanías, especialmente en los corredores del norte de España, para facilitar los desplazamientos hacia las zonas con mejores condiciones de observación y el regreso posterior de los viajeros, según ha informado el Ministerio en una nota de prensa este viernes.

La movilidad el día del eclipse La Dirección General de Tráfico prevé entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales y ha activado un dispositivo especial de movilidad para esos días. También recomienda consultar el estado de las carreteras con frecuencia a lo largo de toda la jornada.

Precipitaciones De hecho, no ha descartado que se produzcan precipitaciones incluso en puntos de Pirineos, este de Teruel, interior de Castellón y de Valencia, este de Cuenca y Albacete, interior de Murcia y sierras del este de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, la previsión apunta a la hora del eclipse pueden rondar los 20-25ºC en Galicia y el Cantábrico, los 34-35ºC en la meseta norte, los 35-38ºC en el valle de Ebro, los 36-38ºC en la meseta sur y hasta los 38-40ºC en el interior suroeste peninsular. En las regiones del Mediterráneo rondarían los 28-32ºC, al igual que en Baleares. En Canarias, estarían sobre los 25-28ºC. Con todo esto, Eltiempo.es ha indicado que, de acuerdo con la última actualización, el eclipse podría observarse en su totalidad y apenas sin nubosidad en el oeste, sur e interior de Galicia, Castilla y León, sur de La Rioja y de Navarra, Madrid y norte de Castilla-La Mancha, además de Baleares. La nubosidad sería de tipo alto en las zonas de costa de Catalunya, Comunidad Valenciana y Murcia, lo que no arruinaría tanto la visión del fenómeno astronómico. Aunque fuera de la franja de la totalidad, en Extremadura, el oeste de Andalucía y de Castilla-La Mancha tampoco se espera nubosidad, por lo que el eclipse parcial también podría observarse sin problemas.

Las máximas En líneas similares, Eltiempo.es ha señalado también que el día 12 de agosto puede ser una jornada mayormente estable en España. A su vez, ha precisado que por la tarde se esperaría nubosidad de evolución en el tercio este peninsular y, en el Cantábrico, nubosidad de tipo bajo. Además, en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco habrá nubes bajas durante buena parte de la tarde, según la previsión más actualizada. Mientras tanto, ha explicado que en puntos del este peninsular crecería nubosidad de evolución, de la cual se desarrollarían algunos chaparrones y tormentas. El portal meteorológico ha apuntado a que se esperan estas lluvias sobre todo en puntos del norte y sur de Aragón, norte e interior de Catalunya, interior de la Comunidad Valenciana y de Murcia, sureste de Castilla-La Mancha y este de Andalucía, sobre todo en las sierras.

Incertidumbre Aún así, ha especificado que hay incertidumbre con respecto a si en las áreas de montaña va a haber al final algo de actividad tormentosa. "No va a ser una tarde muy tormentosa, pero seguramente en el Sistema Ibérico y alrededor de Pirineos y también quizá en la Cordillera Cantábrica, pues tengamos esta tarde nubes de evolución que culmine alguna con tormentas", ha especificado. A su vez, considera que hay posibilidades de que se desarrollo nubosidad de tipo bajo en la costa norte de Galicia, probablemente puntos de Asturias, quizá llegando también a algo al Cantábrico Oriental. "Pero bueno, todavía quedan cinco días y quizá alguna de estas cosas que te acabo de apuntar puede tener variaciones",