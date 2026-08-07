Eclipse solar, en directo: horario, cómo verlo este 12 de agosto, dónde comprar gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

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Imagen de archivo de un hombre con unas gafas para ver un eclipse solar. EFE/Guido Manuilo. NO VENTAS ZONA EPA

Imagen de archivo de un hombre con unas gafas para ver un eclipse solar. EFE/Guido Manuilo. NO VENTAS ZONA EPA / Guido Manuilo / EFE

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Valentina Raffio

Germán González

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El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

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