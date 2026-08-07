Catalunya vuelve a activar la alerta por tormentas intensas por el riesgo de crecidas de ríos y rieras

Apenas unas horas ha estado desactivado el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (INUNCAT), ya que Protección Civil de la Generalitat ha vuelto a lanzar esta la alerta por lluvias ante las previsiones de que este viernes por la tarde y este sábado se reactivarán las tormentas y pueden ser, de nuevo, muy intensas.

El Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) ha emitido un aviso por intensidad de precipitación, de 40l/m2 en 30 minutos, que puede afectar especialmente este viernes al Ripollès, Berguedà, Lluçanès y Osona. Para mañana se espera que las lluvias impacten en el noroeste del país. Los chubascos irán acompañados de tormenta y localmente de fenómenos de tiempo violento, sobre todo rachas muy fuertes de viento y granizo.

Los organismos gestores de cuencas –la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)-, intensificarán la vigilancia sobre todo en las cabeceras por la posible crecida de ríos y rieras, y la afectación que esto pueda tener en puntos inundables.

Evitar la movilidad

Protección Civil de la Generalitat pide extremar la prudencia. Sobre todo en lo que respecta a la movilidad y en las actividades que se realicen al aire libre, especialmente en las zonas donde puedan producirse acumulaciones rápidas de agua o crecidas repentinas de rieras y torrentes.

También recomiendan a la ciudadanía evitar aparcar en rieras o puntos inundables, no cruzar nunca ríos, rieras ni zonas inundadas, ni a pie ni con vehículo, reducir la movilidad en caso de fuertes precipitaciones, alejarse de cauces, barrancos y pasos subterráneos inundables y seguir la evolución de las previsiones meteorológicas y las indicaciones de las autoridades.

Las lluvia y la tormenta llega a la ciudad de Barcelona / Zowy Voeten

Además, Protección Civil de la Generalitat pide también a los municipios que revisen los puntos inundables habituales y tomen las medidas preventivas que consideren necesarias ante la previsión de lluvias intensas.

Sin incidencias

El episodio de temporal de este jueves en Catalunya no dejó incidencias destacadas por las lluvias intensas, más allá del corte de algunos tramos del servicio de Rodalies en tres líneas a consecuencia de alguna caída de un árbol, afectación en la catenaria o inundaciones. Este viernes se mantenía interrumpida la circulación en la línea RL4 entre Calaf y Manresa. Tampoco hay ninguna carretera afectada.

Algunos de los registros más destacados del día fueron los 78.7 l/m2 caídos en las últimas horas en el Montsec d’Ares; Sant Salvador de Guardiola (58,5 l/m2), Das (54,6 l/m2) y Santa Coloma de Farners (50,2 l/m2).

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Entre el mediodía del jueves y las ocho de la mañana de este viernes el teléfono de emergencias 112 ha recibido 410 llamadas que han generado 182 expedientes de actuación por parte de sanitarios, policía o bomberos. Por comarcas, desde donde se han recibido más avisos son el Vallès Oriental (34,72%), Bages (13,61%) y Selva (10,56%). El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha confirmado que no ha tenido que realizar ninguna atención relacionada con el episodio de lluvias.