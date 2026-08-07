Catalunya refuerza las urgencias y unidades de oftalmología en los hospitales de la franja de totalidad del eclipse

El Departament de Salut ha previsto un plan de contingencias sanitario en aquellas regiones de Catalunya donde el eclipse solar del próximo martes12 de agosto se producirá en su totalidad. Así, la Generalitat prevé reforzar las urgencias y las unidades de oftalmología de los centros de atención primaria y los centros hospitalarios de las regiones sanitarias de Lleida, el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. El dispositivo dará comienzo la misma noche del eclipse, y se alargará con "la máxima cobertura posible" durante la mañana de los días 13 y 14 de agosto.

En concreto, la Generalitat prevé que en los hospitales de estas tres regiones haya siempre un médico residente presente y otro adjunto localizable por si la presión asistencial lo requiere. En los centros de atención primaria, por otro lado, se prevé un refuerzo del servicio primario integrado por un profesional de medicina y otro de enfermería desde la tarde del 12 de agosto hasta el 13 de agosto al mediodía. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) constituirá el centro de coordinación operativa con Protecció Civil en el 112 de Reus.

Más médicos

En el resto de Catalunya, donde el eclipse será visible solo de forma parcial, la Generalitat ha reforzado todo su sistema de información y comunicación para sensibilizar a la población ante las posibles lesiones oculares derivadas del fenómeno. Salut también ha reforzado los mecanismos de coordinación entre centros sanitarios, puntos de atención ciudadana y el SEM para agilizar el tratamiento de estas posibles lesiones.

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También se ha reforzado ante el episodio la Sociedad Catalana de Oftalmología, que ha puesto a disposición de todos sus miembros un protocolo de atención urgente a posibles heridos, elaborado conjuntamente con el Departament de Salut.