Catalunya aprovechará el eclipse para lanzar globos sonda y estudiar los cambios que produce este fenómeno en la atmósfera

Mucho se ha hablado de que el eclipse es una oportunidad para hacer ciencia. Y Catalunya, no quiere dejarla pasar. Según anuncia este viernes el Servei Meteorològic de Catalunya, el próximo 12 de agosto se llevará a cabo un estudio para analizar los cambios que se producen en la atmósfera durante un momento así. Para ello, explican los responsables de esta iniciativa, se lanzarán tres globos sonda manuales desde el Observatori de l'Ebre situado en Roquetes, Tortosa, para captar cambios en la temperatura, humedad, presión atmosférica y viento antes, durante y después de la ocultación del sol. También se planea extender la actividad de varias estaciones meteorológicas situdas en Barcelona, Tarragona y Lleida para poder estudiar cómo evolucionan estas variables en distintos puntos del territorio. "Esta iniciativa nos permitirá recopilar un conjunto de datos de alto valor científico durante un evento excepcional", afirma Sarai Sarroca, directora de Meteocat.

El radiosondeo es una técnica de observación meteorológica que permite estudiar las diferentes capas de la atmósfera mediante el lanzamiento de un globo meteorológico equipado con una radiosonda. Este dispositivo asciende desde la superficie hasta aproximadamente 30 kilómetros de altura y, durante el recorrido, mide y transmite en tiempo real variables como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y la velocidad y dirección del viento. La información recogida permite conocer cómo varían las condiciones atmosféricas en altura y elaborar un perfil vertical detallado de la atmósfera. En condiciones normales, su objetivo principal es mejorar la predicción del tiempo, analizar fenómenos meteorológicos y aportar datos esenciales para investigaciones científicas sobre el comportamiento de la atmósfera y sus cambios. Pero en este caso, además, se utilizará para llevar a cabo un estudio científico sobre cómo cambia la atmósfera durante un eclipse.

El día del eclipse, además de desplegar globos sonda en la zona de Terres de l'Ebre donde mejor se observará el eclipse en Catalunya, la iniciativa también llevará a cabo el lanzamiento de un globo sonda en Barcelona. En ese caso, pero, se tratará de un radiosondeo realizado con la idea de efectuar un "seguimiento complementario" en una zona situada fuera de la franja de totalidad. Esto permitirá comparar los datos obtenidos en dos zonas diferentes del territorio y analizar si la atmósfera responde de la misma manera en distintos puntos de Catalunya durante el eclipse. Paralelamente, varias varias estaciones meteorológicas automáticas situadas en Tarragona, Constantí, Lleida-la Femosa, Amposta y Gandesa aumentarán temporalmente la frecuencia con la que registran información para "captar con mayor detalle" los cambios de temperatura, humedad, presión y viento que puedan producirse durante las diferentes fases del eclipse solar.

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La realización de esto experimentos durante el eclipse solar total del 12 de agosto supone una oportunidad única para el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), ya que permitirá estudiar con mayor precisión cómo responde la atmósfera ante un cambio repentino en la cantidad de radiación solar que recibe. Según explica Sarroca, responsable de la entidad, el lanzamiento de los globos sonda en una fecha tan excepcional representa "un motivo de orgullo" que se integra dentro de la "tarea habitual de investigación, observación y análisis atmosférico" que desarrolla Meteocat. Los datos obtenidos, explica, ayudarán a comprender mejor los efectos que producen los eclipses en la baja atmósfera, aportando nueva información científica que puede mejorar el conocimiento sobre su funcionamiento y evolución.