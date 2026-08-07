Primera predicción de Aemet para el eclipse: la jornada será estable, con nubes en la cornisa cantábrica y el litoral gallego y andaluz

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este viernes su primera previsión especial ante el eclipse del 12 de agosto, el primero que será total en más de un siglo, para anticipar si en algunos puntos puede haber fenómenos que podrían impedir disfrutar del evento. En estos momentos, según afirma la entidad, los modelos apuntan a que el próximo miércoles "se prevé un día marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de los cielos poco nubosos o despejados". El único punto que precupa es el "área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán", ya que, por ahora, las estimaciones apuntan a que predominarán cielos nubosos.

Las primeras estimaciones apuntan a que "durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este". De confirmarse, estos fenómenos podrían "interferir en la visualización del eclipse" desde estos puntos. Los expertos afirman que esta nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás, no se prevén precipitaciones. En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto.

Otro tema sobre el que se centran las previsiones es el caso de las temperaturas. Por ahora, los modelos sugieren que los "termómetros ascenderán de forma entre ligera y moderada" en la mayor parte del país: solo en el Estrecho, el norte de Galicia y el Cantábrico habrá ligeros descensos. Los meteorólogos afirman que, de confirmarse este escenario, se prevé superar los 35ºC en la mayor parte de interiores de la Península, exceptuando el norte de Galicia y el área cantábrica, así como amplias zonas de Baleares y localmente Canarias. Se espera incluso rebasar los 40ºC en el Guadalquivir, pudiendo hacerlo también en otras depresiones del suroeste y del nordeste.

Riesgo de nubes y de incendios

Lo más importante de las previsiones, afirman los expertos, es entender cómo estará el cielo durante los momentos del eclipse, que llegará a su punto más espectacular alrededor de las ocho y media de la tarde. El primer boletín de la Aemet sobre esta cuestión apunta a que "al final de la tarde del 12 de agosto, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica" y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán. Asimismo, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía, donde también penetrará nubosidad de tipo alto proveniente de África. En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. En general, habrá cielos despejados en el resto del país.

Según recuerdan los expertos, no todas las nubes impedirían la observación del eclipse. Las nubes altas, por ejemplo, no afectarían en principio a la visibilidad del evento. Pero sí lo harían las bajas y, sobre todo, las que se sitúan muy cerca del horizonte. En este sentido, los especialistas recuerdan que el día del eclipse habrá que fijarse no solo en la nubosidad presente en una determinada zona, sino en todo aquello que "pudiera interferir en su visualización, al oeste de la zona de observación, incluso a bastantes kilómetros".

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Los modelos apuntan a que, debido a las altas temperaturas previstas para ese día, durante el día 12 de agosto se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) en la Península y Baleares estará en "niveles elevados, situándose en Muy Alto o Extremo en la mayor parte del territorio". "Con todo ello se ruega extremar las precauciones en salidas al campo o la montaña durante toda la semana del 10 al 16 de agosto para evitar el inicio de incendios forestales", afirman desde Aemet, que actualizará el boletín a diario hasta el mismo día del evento.