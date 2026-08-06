Un temporal de lluvia y granizo barre Catalunya y corta tres líneas de Rodalies

Una tormenta –con lluvias intensas, granizo de hasta más de dos centímetros, abundante aparato eléctrico y fuertes rachas de viento– ha descargado este jueves de forma desigual en buena parte de Catalunya. En algunas zonas el temporal ha tenido un fuerte impacto y ha afectado a tres líneas de Rodalies. Desde primavera Catalunya no registraba un episodio de lluvias tan extenso, después de un junio y un julio marcadamente secos.

Entre las incidencias más destacadas figura el corte de varios tramos de las líneas de Rodalies: la R3, por la caída de un árbol entre Vic y Ripoll y cuyo servicio ha sido restablecido antes de las nueve de la noche; la R11, entre Maçanet-Massanes y Girona por una incidencia en la catenaria; y la RL4, entre Calaf y Manresa, por inundaciones en la vía.

El temporal también ha provocado afectaciones leves en las carreteras: a consecuencia de las fuertes lluvias, se ha cortado la C-63 a la altura de Brunyola en sentido Girona y un carril en la C-25 en Rajadell, en sentido Manresa, en ambos casos por acumulación de agua en la calzada. También se ha producido un desprendimiento de rocas en la N145, carretera que une La Seu d'Urgell y Andorra, que ha obligado a establecer un paso alternativo: la incidencia se ha resuelto horas después.

Trànsit también ha constatado una circulación más densa en numerosos puntos del territorio donde ha llovido con mayor intensidad. A mediodía, Protección Civil había instado a desplazarse solo en caso necesario debido al riesgo de tormenta.

Lluvias localmente "torrenciales"

Las lluvias han barrido Catalunya del norte hacia el sur. Las precipitaciones han comenzado en la Cerdanya y el Alt Urgell y, desde allí, se han desplazado hacia el sur, afectando a numerosas localidades del litoral y el prelitoral, entre ellas Barcelona.

Las localidades con mayor acumulación de agua en media hora han sido Sant Salvador de Guardiola (Bages), con 58,4 l/m²; Das (Cerdanya), con 54,6 l/m²; y Santa Coloma de Farners (Selva), con 47,3 l/m². Precisamente, la tormenta ha dejado a este municipio una hora sin suministro eléctrico y ha provocado pequeñas inundaciones en algunos bajos, especialmente en el casco antiguo. En total, los Bomberos de la Generalitat han recibido 14 avisos en la localidad: cuatro de ellos de personas atrapadas en ascensores a consecuencia del apagón.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya, los chubascos han sido localmente de carácter "torrencial", aunque no se han registrado daños significativos. Otros municipios afectados por el temporal han sido las poblaciones de Artés, Girona, Palol de Revardit y Besalú. En este sentido, la piedra caída en pocos minutos ha llegado a romper las lunas de algunos vehículos en la Vall de Bianya.

Llamadas al 112

Entre el mediodía y las ocho de la tarde, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 370 llamadas relacionadas con las tormentas y el fuerte viento. La comarca con más avisos ha sido el Vallès Oriental, con 121, seguida del Bages, con 45, y la Selva, con 35.

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han recibido 161 avisos a causa del temporal, principalmente en las comarcas de Girona y del norte de Barcelona. La mayoría de las intervenciones han estado relacionadas con inundaciones de plantas bajas y calles, la obstrucción de sumideros, la caída de ramas y árboles y el aseguramiento de elementos de la vía pública, como cables, postes de luz y mobiliario urbano con riesgo de caer.

Crecidas de ríos

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido un aviso por la previsión meteorológica adversa y el riesgo de posibles crecidas repentinas en barrancos y cauces menores del norte de la cuenca del Ebro, así como en algunos afluentes de la parte alta del Segre. Por su parte, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) también ha alertado del incremento del caudal del río Ter a su paso por Cornellà del Terri y del riesgo de riadas en otros puntos de las comarcas de Girona que, de momento, no se han registrado.

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La tormenta se ha desplazado hacia el sur y el oeste, afectando especialmente a las comarcas del Alt Camp, la Conca de Barberà, Les Garrigues, el Pla d'Urgell, el Segrià, el Pallars Jussà y L'Urgell. El Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciado un tiempo más estable en toda Catalunya para este viernes.