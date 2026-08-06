Sanidad enviará indicaciones a los servicios médicos de todo el país para atender lesiones oculares derivadas del eclipse

Una de las grandes preocupaciones alrededor del eclipse del próximo 12 de agosto, el primero de tipo total que se observa desde España en más de un siglo, es cómo la "observación imprudente" de este fenómeno podría perjudicar a la salud ocular y causar "daños irreversibles" en miles de personas. Ocurrió, por ejemplo, hace unos años en Estados Unidos cuando, tras presenciar un evento así, se observó un aumento de las búsquedas por internet de síntomas vinculados a daños oculares relacionados con el eclipse y un repunte de las urgencias oftalmológicas. En España, el Gobierno es muy consciente de este riesgo y, justamente por ello, trabaja ya en medidas para atender a eventuales daños oculares tras el 12 de agosto. Según explica a EL PERIÓDICO el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, se han articulado al menos "dos líneas de trabajo" para hacer frente a estos escenarios.

El Gobierno articula dos líneas de trabajo para atender los posibles daños oculares derivados de la 'observación imprudente' del eclipse total

La primera medida, explica Cigudosa como coordinador de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, está liderada por el Ministerio de Sanidad y consiste en el envío de "una circular" a las comunidades autónomas con recomendaciones oftalmológicas para atender a los pacientes que lleguen a urgencias con este tipo de lesiones. El objetivo será proporcionar "guías de cuidados oftalmológicos para las unidades de urgencia" de todo el país para que, en caso de recibir un paciente que achaque molestias derivadas de la observación del eclipse, los profesionales de los centros de salud y hospitales sepan cómo atender estos casos tan peculiares, qué síntomas tener en cuenta y cuáles son las señales de alerta ante posibles retinopatías graves relacionadas con la observación del sol. Esto es especialmente importante ya que, de normal, este tipo de lesiones son poco habituales y no todos los centros disponen de protocolos específicos sobre cómo detectarlas y tratarlas.

"Dadas las circunstancias, pedimos que los servicios sanitarios hagan los posible para que haya un oftalmólogo de guardia en las horas posteriores al eclipse"

La segunda medida estará liderada por los organismos sanitarios competentes de cada comunidad autónoma y consistirá en hacer un llamamiento a los centros de salud y hospitales locales para reforzar los servicios de guardia oftalmológicos para las horas posteriores al eclipse. "Hemos recomendado con muchísima vehemencia que las comunidades se aseguren de tener suficientes oftalmólogos de urgencia para atender a posibles daños oculares derivados de la observación del eclipse. Sabemos que en muchos centros no siempre se dispone de un especialista de estas características de guardia o que atienda a casos de urgencia. Pero, dadas las circunstancias, pedimos que los servicios sanitarios hagan los posible para que haya un oftalmólogo de guardia en las horas posteriores al eclipse", explica Cigudosa en una conversación con este diario, en la que insiste en la importancia de extremar precauciones para proteger la salud ocular durante este evento.

Síntomas de daño ocular

Los especialistas afirman que, en la mayoría de casos, los daños oculares derivados de la observación del eclipse se manifiestan entre unas horas y unos días después de la exposición al fenómeno. Los síntomas de alerta más habituales son la visión borrosa, la aparición de una mancha oscura o fija en el centro del campo visual, la distorsión de las imágenes, la alteración en la percepción de los colores y una mayor sensibilidad a la luz. En algunos casos, las personas afectadas también pueden experimentar dificultad para enfocar o notar que las líneas rectas parecen onduladas. A menudo, el daño en sí no suele provocar dolor directo pero sí síntomas que indican que la retina ha resultado lesionada. Es por eso que, en caso de que aparezcan estas señales de alerta, los oftalmólogos recomiendan acudir cuanto antes a un especialista ante cualquiera de estos signos para realizar una exploración y valorar el alcance de la lesión.

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El consejo más repetido por los expertos para evitar estos daños es usar gafas de observación homologadas durante todo el eclipse. Y evitar métodos caseros como el uso de gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, CDs, cascos de soldador, filtros improvisados ya que ninguno de estos sistemas ofrece una protección adecuada frente a la intensa radiación solar. En este sentido, los especialistas recuerdan que la única forma segura de contemplar un eclipse es mediante filtros certificados que cumplan la norma internacional ISO 12312‑2:2015 o recurriendo a métodos de observación indirecta, como la proyección estenopeica.