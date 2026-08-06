Protección Civil enviará Es Alert localizadas esta tarde si las tormentas se encallan en zonas concretas

Catalunya ha empezado a sufrir el episodio de lluvias torrenciales a partir de este jueves y hasta la madrugada del viernes. Por eso Protección Civil ha activado el plan Inuncat ante previsiones de acumulaciones de agua en algunos puntos. Sin embargo, por el momento no está previsto enviar un mensaje ES Alert a la población con aviso por temporal para que se quede en sus casas, aunque no ha descartado hacerlo si "algún aguacero queda atascado" sobre algunos municipios, tal y como ha explicado la subdirectora de Coordinación y Gestión de Emergencias, Imma Solé.

Este jueves se ha reunido el comité técnico del plan INUNCAT para valorar las previsiones del Servicio Meteorológico de Catalunya y las posibles incidencias que se pueden derivar. La intensidad de la lluvia puede afectar a toda la comunidad excepto las comarcas del extremo sur y prolongarse hasta la noche especialmente en las comarcas del interior de Tarragona y Lleida.

El centro de control estará en permanentemente en contacto con el SMC y con los operativos para hacer seguimiento de la evolución de las lluvias y si en algún punto puede haber problemas se realizaría este envío de forma puntual en algún afectado.

Por el momento, la previsión del Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) es intensidad de lluvia en algunos puntos de más de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos y también de más de 90 en tres horas. Solé ha remarcado que "en algún momento pueda haber tiempo violento" con lluvia y granizo, además de rachas de fuerte viento.

El comité ha alertado también de los avisos de lluvia a todos los municipios para que tomen las medidas de protección necesarias.

Nivel 4/6 de riesgo

Por otra parte, este jueves es la primera vez que el SMC emite un aviso de nivel 4/6 dentro del nuevo protocolo de riesgos por cantidad de lluvia caída en tres horas que entró en funcionamiento hace unos meses. Según este aviso, puede haber cierta persistencia de las lluvias en algunas zonas y se pueden acumular más de 90 l/m2 en 3 horas especialmente en las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès, y en la Catalunya Central entre el mediodía y media tarde.

Las precipitaciones se han iniciado en el Pirineo, especialmente en el sector occidental a partir del mediodía, y se extenderán progresivamente por gran parte de Catalunya. Las tormentas se desplazarán de oeste a este, pero al mismo tiempo podrán retroalimentarse de norte a sur, favoreciendo precipitaciones persistentes sobre las mismas zonas.

Por este motivo, entre las doce y las seis de la tarde la afectación prevista es muy extensa y abarca buena parte del territorio catalán, aunque se está pendiente de su evolución en todo momento. Además, algunas tormentas podrían llegar hasta el litoral, especialmente en las demarcaciones de Barcelona y Girona

Los organismos gestores de cuencas –la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)-, intensificarán la vigilancia sobre todo en las cabeceras por la posible crecida de ríos y arroyos, y la afectación que esto pueda tener en puntos inundables. Las zonas con mayor riesgo pueden ser el Fluvià, Ter, Besòs y Llobregat tanto en la cabecera como en la cuenca.

Más precaución

Ante esta situación, Protección Civil pide extremar la prudencia sobre todo en lo que respecta a la movilidad y en las actividades que se realicen al aire libre, especialmente en las zonas donde se puedan producir acumulaciones rápidas de agua o crecidas repentinas de arroyos y torrentes.

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El episodio de lluvias en Catalunya será más importante que el registrado el pasado lunes y martes en algunos puntos de la parte central y norte de la comunidad, en los que llegó a caer granizo. De hecho, en las poblaciones de Sant Pere de Torelló y Santa Maria de Besora se resitraroj cerca de 70 litros por metro cuadradado en apenas una hora. Hubo tormentas intensas con granizo con piedras de más de dos centímetros, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y relámpagos y/o tornados en Osona y la Selva.