Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 7 de agosto de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 7 de agosto de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 7 de agosto de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 7 de agosto de 2026
- La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
- Cuenta atrás para el 'eclipse del siglo': 5 consejos para elegir el lugar idóneo para observar el fenómeno el próximo 12 de agosto
- Catalunya vuelve a activar la alerta por intensidad y acumulación de lluvia: hasta 40 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos
- Las lanchas de los 'domingueros del mar' tensionan Salvamento Marítimo: 'No somos la grúa del mar
- Los Mossos investigan el accidente en una atracción de feria en Tona en el que 8 menores resultan heridos
- Cae en Catalunya una rama del cártel Jalisco que producía 400 kilos de metanfetamina al día en un superlaboratorio
- Las oenegés denuncian traslados forzosos en Marruecos de menores que intentaron entrar en Ceuta: 'No pueden volver a su casa
- Ceuta busca contra reloj a los menores fuera del radar institucional: 'Estamos viendo situaciones muy graves con niños de 11 años