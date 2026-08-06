Paula, de Sant Celoni, afectada por la estafa de una agencia de viajes en L'Escala viajaba a Disneyland Paris: "Nuestra preocupación es saber qué está pagado y si realmente hay algo abonado"

Paula, vecina de Sant Celoni, tampoco sabe qué ocurrirá con el viaje a Disneyland París que contrató en febrero para cuatro personas. La salida está prevista para el 27 de diciembre y la reserva sigue apareciendo activa en la aplicación de Disney, con los nombres de los viajeros, las fechas y el alojamiento.

Sin embargo, la familia desconoce si la reserva está completamente pagada. Paula solo conserva el justificante de la transferencia bancaria y una prerreserva facilitada por el turoperador. El comprobante de pago que la responsable le había prometido nunca llegó.

Paula ha contactado con Disney y con el turoperador, pero ninguna de las dos empresas le ha confirmado la situación económica de la reserva. «Nuestra preocupación es saber qué está pagado y si realmente hay algo abonado», explica.

La última respuesta directa de la responsable llegó en mayo. La familia volvió a escribirle en julio sin obtener contestación y se enteró del caso a través de los medios de comunicación. Paula ya ha enviado el correo de reclamación y tiene previsto presentar una denuncia ante los Mossos d'Esquadra.

Los casos comparten varios elementos: los clientes llegaron a la agencia por recomendación de personas que habían viajado con ella satisfactoriamente, pagaron por adelantado y comenzaron a tener dificultades para obtener la documentación o contactar con la responsable una vez realizado el pago.

Doce familias ya tienen abogado

El abogado Jonathan Muela representa a doce familias afectadas procedentes de Girona, Banyoles, el Empordà y otros puntos de Cataluña. El letrado afirma que ha intentado contactar con la responsable por teléfono, WhatsApp y correo electrónico, pero que no ha conseguido hablar directamente con ella.

«Que yo sepa, no se ha devuelto ningún importe», asegura Muela. Según el abogado, los casos que representa presentan un patrón similar: presión para que los clientes pagaran rápidamente y no perdieran las ofertas, y posteriores dificultades para obtener los vuelos, los justificantes o el resto de los servicios contratados.

El letrado insiste en que hay que actuar con prudencia y que solo la investigación y, en su caso, un juez podrán determinar si los hechos constituyen una estafa. Muela recomienda a los afectados denunciar su caso ante los Mossos d'Esquadra y, paralelamente, presentar una reclamación extrajudicial para poder acudir a la vía civil por incumplimiento de contrato.

Otro de los aspectos que deberá aclararse es si la agencia disponía de un seguro o garantía que permita responder por las cantidades abonadas por los clientes. Según el abogado, la existencia de esta cobertura podría resultar determinante para facilitar la recuperación del dinero.

La policía catalana había recibido ya 30 denuncias el martes y este miércoles la cifra ascendía a 90. Las diligencias, iniciadas por la Unidad de Investigación de Roses, han sido asumidas por la Unidad Central de Estafas y Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra.

La responsable anunció el martes, a través de Instagram, que suspendía toda la actividad por la imposibilidad de acceder a los turoperadores y por «graves problemas de gestión». Pidió disculpas, negó haber actuado de forma premeditada y habilitó un correo electrónico para centralizar las reclamaciones.

En el comunicado también manifestó su voluntad de revisar cada caso y gestionar los reembolsos correspondientes. Sin embargo, no concretó ningún calendario ni el procedimiento que seguirá para devolver el dinero.

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Los afectados aseguran que ya son más de 400 y se comunican a través de grupos de WhatsApp mientras buscan asesoramiento legal y continúa la investigación.