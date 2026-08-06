Crisis migratoria
Las oenegés alertan del riesgo que viven las niñas migrantes en Ceuta ante agresiones sexuales, trata y explotación
Save the Children avisa que las menores que han llegado a la ciudad autónoma y que están fuera del sistema de protección son especialmente vulnerables
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Save The Children ha puesto de manifiesto este miércoles que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado para las niñas que han llegado a Ceuta "puede aumentar su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación sexual". Por ello, la oenegé ha reclamado que su protección "sea un prioridad inmediata de la respuesta" de las auotirdades.
"Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación enorme de vulnerabilidad", ha señalado la especialista en migacines de la organización, Jennifer Zuppiroli. “Las entidades que trabajan en terreno y están proporcionando ayuda y acogida a las personas en calle, están alertando de ello”, ha añadido. La oenegé ha pedido que la idetificación de las niñas y adolescentes se realixe de manera ativa y urgente, también de aquellas que aún no se encuentran bajo el paraguas de la Administración ceutí, y que todas ella ssean derivadas a "espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial".
Save the Children ha celebrado, por otra parte, la iniciativa del Ministerio de Igualdad de ofrecer su colaboración a la ciudad autónoma para refrozar la protección de las mujeres que permancen en la calle y adevrtir sobre los riesgos específicos que sufren en el contexto actual.
Escondidos
La organización señala que ya hay un millar de menores acogidos, aunque estima que entre 4.000 y 7.000 aún se encuentran repartido por toda la ciudad y se teme que muchos de ellos estñen escondidos en zonas boscosas o escondidos por temor a ser devueltos a Marruecos, tal como ya explicó EL PERIÓDICO. Para Save the Children, es tan importante localizarlos a todos ellos y cuantificarlos como "saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen", en palabras de Zuppiroli.
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