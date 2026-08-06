Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LeonorEmbalsesAlerta lluvias CatalunyaLlanesFelipe LipeCeutaMenores CeutaInfantinoGafas eclipseAparcamientos vivienda protegidaRestaurantes Barcelona
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Las oenegés alertan del riesgo que viven las niñas migrantes en Ceuta ante agresiones sexuales, trata y explotación

Save the Children avisa que las menores que han llegado a la ciudad autónoma y que están fuera del sistema de protección son especialmente vulnerables

Ceuta busca contra reloj a los menores fuera del radar institucional: "Estamos viendo situaciones muy graves con niños de 11 años"

"Por favor, ayuda, busco a mi hermano de 13 años": la lucha desesperada de las familias por encontrar a los desaparecidos en Ceuta

Una mujer con un flotador llega a nado desde Marruecos.

Una mujer con un flotador llega a nado desde Marruecos.

Marcos Moreno / Europa Press / vídeo: Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Save The Children ha puesto de manifiesto este miércoles que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado para las niñas que han llegado a Ceuta "puede aumentar su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación sexual". Por ello, la oenegé ha reclamado que su protección "sea un prioridad inmediata de la respuesta" de las auotirdades.

"Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación enorme de vulnerabilidad", ha señalado la especialista en migacines de la organización, Jennifer Zuppiroli. “Las entidades que trabajan en terreno y están proporcionando ayuda y acogida a las personas en calle, están alertando de ello”, ha añadido. La oenegé ha pedido que la idetificación de las niñas y adolescentes se realixe de manera ativa y urgente, también de aquellas que aún no se encuentran bajo el paraguas de la Administración ceutí, y que todas ella ssean derivadas a "espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial".

Save the Children ha celebrado, por otra parte, la iniciativa del Ministerio de Igualdad de ofrecer su colaboración a la ciudad autónoma para refrozar la protección de las mujeres que permancen en la calle y adevrtir sobre los riesgos específicos que sufren en el contexto actual.

Noticias relacionadas y más

Escondidos

La organización señala que ya hay un millar de menores acogidos, aunque estima que entre 4.000 y 7.000 aún se encuentran repartido por toda la ciudad y se teme que muchos de ellos estñen escondidos en zonas boscosas o escondidos por temor a ser devueltos a Marruecos, tal como ya explicó EL PERIÓDICO. Para Save the Children, es tan importante localizarlos a todos ellos y cuantificarlos como "saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen", en palabras de Zuppiroli.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
  2. Cuenta atrás para el 'eclipse del siglo': 5 consejos para elegir el lugar idóneo para observar el fenómeno el próximo 12 de agosto
  3. Las lanchas de los 'domingueros del mar' tensionan Salvamento Marítimo: 'No somos la grúa del mar
  4. Los Mossos investigan el accidente en una atracción de feria en Tona en el que 8 menores resultan heridos
  5. Cae en Catalunya una rama del cártel Jalisco que producía 400 kilos de metanfetamina al día en un superlaboratorio
  6. Catalunya vuelve a activar la alerta por intensidad y acumulación de lluvia: hasta 40 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos
  7. Las oenegés denuncian traslados forzosos en Marruecos de menores que intentaron entrar en Ceuta: 'No pueden volver a su casa
  8. Tarde complicada en Rodalies: la avería de un tren de Regionals y la caída de un árbol en la R3 provocan cortes y retrasos en toda la red

Las oenegés alertan del riesgo que viven las niñas migrantes en Ceuta ante agresiones sexuales, trata y explotación

Las oenegés alertan del riesgo que viven las niñas migrantes en Ceuta ante agresiones sexuales, trata y explotación

Los ríos de Europa se encogen en plena sequía y amenazan la energía y el turismo

Los ríos de Europa se encogen en plena sequía y amenazan la energía y el turismo

Interior moviliza más de 33.000 agentes para el supereclipse: se esperan hasta tres millones de desplazamientos

Interior moviliza más de 33.000 agentes para el supereclipse: se esperan hasta tres millones de desplazamientos

Ceuta solo ha realizado 22 pruebas para acreditar la minoría de edad de los adolescentes una semana después de la crisis

Ceuta solo ha realizado 22 pruebas para acreditar la minoría de edad de los adolescentes una semana después de la crisis

Los médicos, decididos a ir a la huelga indefinida a partir de octubre: "Es la mejor estrategia"

Los médicos, decididos a ir a la huelga indefinida a partir de octubre: "Es la mejor estrategia"

Desalojan de madrugada tres edificios de la Trinitat Vella por las vibraciones de las obras de soterramiento de Montcada

Desalojan de madrugada tres edificios de la Trinitat Vella por las vibraciones de las obras de soterramiento de Montcada

Estabilizado el fuego de Ávila; extinguido el de Toledo y en Huelva prosigue el trabajo

Estabilizado el fuego de Ávila; extinguido el de Toledo y en Huelva prosigue el trabajo

Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia

Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia