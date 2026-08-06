Detenido por matar a un hombre que ha aparecido desangrándose en una calle de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Barcelona. Sobre las doce y media del mediodía de este jueves, agentes de la Guardia Urbana de Barcelona han encontrado a la víctima en la calle Almansa, en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Horas después del crimen, la policía ha informado de que ha detenido a un sospechoso por su presunta relación con este homicidio. Según fuentes policiales, sería un conocido de la víctima que lo habría apuñalado mortalmente en un portal cercano a donde apareció malherido.

Una patrulla de la Guardia Urbana ha seguido un reguero de sangre en la acera hasta dar con la víctima, que se estaba desangrando. Los agentes municipales han alertado a los Mossos y al Servei d’Emergències Mèdiques. Al lugar han acudido varias patrullas y cuatro ambulancias que han atendido al hombre. Lo han trasladado al hospital en estado muy grave. Allí murió a consecuencia de la pérdida de sangre por las heridas que presentaba principalmente en la cara y en las extremidades, han explicado fuentes policiales a EL PERIÓDICO.

Los Mossos custodian la zona del crimen / ACN

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de este crimen. El caso está bajo secreto de las actuaciones. Los agentes sospechan que la víctima, que había salido de una calle cercana al lugar en el que apareció malherido, podría haber recibido un ataque con arma blanca por parte de alguien de su entorno. Por el momento, agentes de la Policía Científica están examinando el lugar del homicidio y han preguntado a varios vecinos de la calle. También han acudido a una vivienda de la calle Casals, 41, en Barcelona, lugar en el que se habría producido el ataque que habría resultado mortal.

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Desplomado cerca de su moto

Según han explicado varias fuentes a EL PERIÓDICO, la víctima había sufrido la agresión en el inmueble de la calle Casals, cercano al número 17 de la calle Almansa, donde apareció malherido. Cerca de ahí tendría su motocicleta aparcada y habría intentado subirse, pero se desplomó a consecuencia de las graves lesiones que presentaba. Los agentes han precintado la zona y, horas más tarde, una grúa municipal se ha llevado esta moto. Tras visionar varias cámaras de seguridad, la policía ha identificado a un sospechoso poco después del crimen y ha iniciado un dispositivo de búsqueda que ha culminado con su detención por su presunta relación con el homicidio.