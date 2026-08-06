El meteorólogo alicantino Samuel Biener avisa de un posible cambio de tiempo durante el eclipse solar del 12 de agosto

Quedan menos de dos semanas para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años. El próximo 12 de agosto de 2026, España podrá contemplar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, una cita que podría coincidir con un cambio en las condiciones meteorológicas.

Así lo advierte el meteorólogo alicantino Samuel Biener, que ha analizado en Meteored España las tendencias de temperatura y precipitaciones que muestra el modelo europeo para la semana comprendida entre el 10 y el 16 de agosto. Su principal conclusión es prudente: todavía no puede saberse qué tiempo hará exactamente durante el eclipse, pero los mapas sugieren que esos días podrían marcar un punto de inflexión hacia una situación más inestable.

"Quedan casi dos semanas, por lo que es imposible saber cómo estará el tiempo el 12 de agosto, y menos en una determinada localidad", explica Biener. Por ahora, únicamente pueden estudiarse tendencias generales, con un grado de fiabilidad todavía limitado.

El primer eclipse total visible desde España en más de un siglo

El eclipse tendrá lugar durante el atardecer del miércoles 12 de agosto y será el primero de la denominada tríada de eclipses ibéricos. El siguiente eclipse total visible desde España llegará el 2 de agosto de 2027, mientras que el 26 de enero de 2028 se producirá uno anular. Después habrá que esperar hasta 2053 para observar otro eclipse total desde territorio español.

La franja de totalidad atravesará el norte y el noreste peninsular, además de Baleares. El recorrido pasará desde A Coruña hasta Palma y cruzará ciudades como Oviedo, León, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Palencia, Soria, Teruel, Castellón y València.

España estará situada al final de la franja de totalidad, por lo que el fenómeno se producirá con el Sol muy bajo sobre el horizonte. Según la información recogida por Meteored España, la fase principal tendrá lugar en torno a las 20.30 horas, muy cerca de la puesta de sol.

Esta circunstancia obligará a buscar lugares elevados o despejados, con buena visibilidad hacia el oeste y el noroeste. Los obstáculos urbanos y el relieve montañoso podrían dificultar la observación en algunos puntos.

El eclipse coincidirá con las Perseidas

El fenómeno astronómico llegará además en unas fechas especialmente señaladas. El eclipse coincidirá con el pico de actividad de las Perseidas y con una fase de luna nueva, lo que ofrecerá unas condiciones excepcionales para observar el cielo durante la noche.

Esta combinación ha despertado un gran interés turístico y numerosas personas ya han reservado alojamiento en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad. Sin embargo, las condiciones meteorológicas serán determinantes para poder contemplar el eclipse.

La presencia de nubosidad, lluvias o tormentas podría ocultar el fenómeno en algunos lugares. Por este motivo, el pronóstico para la tarde del 12 de agosto se convertirá en uno de los aspectos más consultados durante los próximos días.

Temperaturas todavía por encima de la media

Según el análisis publicado por Samuel Biener en Meteored España, el mes de agosto comenzará con temperaturas anormalmente elevadas en la vertiente mediterránea, especialmente en el noreste peninsular.

En algunos puntos, los valores podrían situarse entre tres y seis grados por encima de la media habitual para estas fechas. En cambio, las temperaturas tenderían a normalizarse en el oeste de la Península durante los primeros días del mes.

Para la semana del eclipse, entre el 10 y el 16 de agosto, los modelos mantienen una previsión de temperaturas superiores a la media, aunque con una anomalía menos acusada. Biener señala que podrían situarse entre uno y tres grados por encima de los valores normales.

¿Podría llover durante el eclipse?

La evolución de las precipitaciones presenta una incertidumbre todavía mayor. Los mapas no muestran por ahora una señal clara para la semana del eclipse, aunque aparecen pequeñas anomalías positivas en el centro y el tercio oriental peninsular.

"No hay una tendencia significativa en cuanto a las precipitaciones en la semana del eclipse, asomando alguna anomalía positiva aislada en el este", señala el meteorólogo. Estas señales podrían indicar una transición hacia un tiempo más cambiante, pero todavía no permiten confirmar la llegada de lluvias o tormentas para el día 12.

Biener recuerda que agosto es un mes relativamente tormentoso en zonas como el Pirineo y el sistema Ibérico. A partir de la segunda quincena también aumenta la probabilidad de que se produzcan descuelgues de aire frío, capaces de generar episodios de inestabilidad más importantes.

Un posible punto de inflexión meteorológico

Las tendencias a medio plazo sugieren que la semana del eclipse podría marcar el final de una etapa dominada por temperaturas muy altas y el comienzo de un periodo más variable.

A partir del 17 de agosto aparece una señal más definida de precipitaciones por encima de la media en buena parte de España. El chorro polar podría circular por latitudes algo más bajas y formar ondulaciones que facilitarían la llegada de bolsas de aire frío.

No obstante, Biener insiste en que todavía habrá que esperar para saber si ese cambio se adelantará a la tarde del eclipse o si las altas presiones continuarán dominando durante la jornada del 12 de agosto.

"Habrá que esperar al menos hasta la semana que viene para tener una idea más clara sobre si para esa fecha vamos a tener algún anticipo inestable o si, por el contrario, aguantarán las altas presiones", concluye el meteorólogo del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante en su análisis para Meteored España.

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La previsión concreta dependerá de cómo evolucionen los modelos durante los próximos días. Hasta entonces, cualquier escenario debe interpretarse como una tendencia y no como un pronóstico definitivo.