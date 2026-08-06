Aguas residuales
Hasta 43 kilos de oro y 3.000 kilos de plata al año por el váter: el país europeo que tira millones por el retrete
Además de estos metales, los investigadores detectan residuos químicos en los ciclos de agua
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Cada día, millones de hogares vierten por el desagüe agua procedente de duchas, lavadoras o fregaderos sin imaginar que, mezclados entre esas aguas residuales, también viajan pequeñas cantidades de metales de gran valor.
Esto es precisamente lo que ocurre en Suiza, donde un estudio científico reveló en 2017 que cada año se desperdician alrededor de 43 kilos de oro y 3.000 kilos de plata a través de las aguas residuales o los lodos de depuración.
Procesos industriales
Estos metales proceden principalmente de actividades industriales, como las refinerías de oro, la industria relojera y los procesos farmacéuticos, aunque también llegan al alcantarillado desde otros usos como productos tecnológicos y sanitarios.
El trabajo, realizado por el Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología del Agua (Eawag, por sus siglas en alemán) y publicado en la revista 'Environmental Science & Technology', analizó muestras de 64 estaciones depuradoras repartidas por todo el país.
Tres millones por el retrete
Los investigadores estudiaron la presencia de 69 elementos químicos en aguas residuales, lodos y ríos suizos con el objetivo de cuantificar cuánto material valioso acababa desechándose y conocer mejor el impacto ambiental de estos compuestos.
Según los cálculos de Eawag, el valor del oro y la plata que se pierde cada año ascendía a unos tres millones de francos suizos (unos 3,2 millones de euros). Sin embargo, los expertos concluyeron que, a escala nacional, recuperar estos metales no resulta rentable, ya que las concentraciones presentes en las depuradoras son demasiado bajas para justificar el coste de su extracción.
Nivel de riesgo ecológico
Además del oro y la plata, el análisis detectó otros metales de interés económico y tecnológico, como gadolinio, el neodimio o el niobio, elementos químicos empleados en dispositivos electrónicos, imanes o equipos médicos.
Los autores subrayan que el objetivo de la investigación era comprender cómo circulan los elementos químicos utilizados por la industria y la tecnología moderna a través del ciclo del agua.
El estudio concluye que las concentraciones detectadas no representan un riesgo ecológico significativo en la mayor parte del territorio suizo.
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