Interior moviliza más de 33.000 agentes para el supereclipse: se esperan hasta tres millones de desplazamientos

El Ministerio del Interior ha elaborado un Plan de Seguridad que movilizará 33.600 efectivos policiales para garantizar los desplazamientos y accesos a los 350 puntos de visualización habilitados para seguir el eclipse solar el próximo 12 de agosto. Para ese día el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, espera el desplazamiento de "cientos de miles de personas" en la mitad norte peninsular.

El control de carretera y los accesos a los espacios de visualización, la mayoría en zonas rurales, hace que la mayoría del dispositivo de seguridad lo asuma la Guardia Civil. Unos 24.200 agentes de este cuerpo, estarán atentos ante cualquier incidencia. Interior tiene previsto que el mismo 12 de agosto se produzcan entre 1,8 y 2,9 millones de desplazamientos.

Los agentes reforzarán la vigilancia en los principales itinerarios hacia las zonas de observación para canalizar los desplazamientos, evitar estacionamientos peligrosos en arcenes y accesos, ordenar el tráfico cuando sea necesario y facilitar el paso de los servicios de emergencia. También se realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en los puntos de mayor concentración.

Además, veinte embarcaciones del Servicio Marítimo, repartidas en el Mediterráneo (11) y en el Atlántico (9), integrarán dispositivos de prevención en el litoral costero e insular de la zona afectada por el eclipse, debido a que se prevé un mayor tráfico de medios acuáticos en determinados enclaves para ver el fenómeno.

350 puntos habilitados

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este jueves la constitución del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del dispositivo estatal dispuesto para garantizar la seguridad y el bienestar de "cientos de miles de personas" que se desplazarán por la mitad norte para seguir el eclipse en más de 350 puntos habilitados.

Grande-Marlaska ha solicitado a la ciudadanía "responsabilidad y máxima prudencia" porque el eclipse coincide con un periodo de alto riesgo de incendios forestales.

Alto riesgo de incendio

El ministro también ha señalado que existen puntos de observación ubicados en zonas con riesgo muy alto de incendio forestal, identificados por análisis de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

Interior y Protección Civil han creado un Puesto de Mando Unificado en el Centro Nacional de Emergencias (CENEM) con el fin de facilitar la coordinación operativa durante los días previos y durante la jornada del eclipse.

Protección Civil ha advertido, además, de cinco ámbitos prioritarios de atención: aglomeraciones masivas; afectaciones a movilidad; posible saturación de telecomunicaciones; incendios forestales; y riesgos sanitarios asociados a calor o a una observación inadecuada del eclipse.

Planificar el viaje

El eclipse será el primero visible en su totalidad en la península ibérica desde 1912 y el primero del denominado Trío de Eclipses, que tendrá continuidad en 2027 y 2028, situando a España como uno de los principales destinos internacionales para la observación astronómica. La coincidencia del eclipse con el periodo estival, uno de los de mayor movilidad del año, hace prever una afluencia especial de vehículos hacia las zonas de observación.

Dentro de este operativo, la Dirección General de Tráfico (DGT) considera el eclipse un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) y ha diseñado un plan específico para garantizar la seguridad vial que combinará medidas preventivas, vigilancia sobre el terreno e información permanente a los usuarios.

El dispositivo contempla la monitorización continua de la circulación desde los Centros de Gestión de Tráfico, con el apoyo de la Unidad de Medios Aéreos para supervisar la evolución de la circulación desde el aire y transmitir imágenes a los centros de control.

Asimismo, podrán establecerse medidas puntuales de regulación de la circulación, limitaciones de acceso a determinados emplazamientos, desvíos alternativos y controles de aforo. Los paneles de mensaje variable informarán en todo momento de las incidencias, restricciones y recomendaciones para los conductores.

El eclipse podrá observarse desde todo el territorio nacional, pero solo será visible en su totalidad en 36 provincias situadas en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Catalunya, Comunidad Valenciana y Baleares.

Noticias relacionadas

Por ello, la DGT recomienda planificar con antelación tanto los desplazamientos como la observación del eclipse así como el regreso. Además, instan a adoptar una serie de precauciones como evitar desplazamientos innecesarios, elegir un lugar adecuado para observar el eclipse, no detener el vehículo en arcenes o calzada para observar el eclipse, extremar la atención al volante y no usar móviles ni cámaras fotográficas para tomar imágenes mientras se circula; mantener las luces de cruce encendidas durante la fase de oscurecimiento y utilizar el parasol del vehículo, si es necesario, para evitar deslumbramientos.