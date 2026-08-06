Eclipse solar del 12 de agosto: cómo verlo con seguridad y qué hacer para evitar problemas de movilidad
El sur de Catalunya concentrará la mayor afluencia de visitantes para seguir un fenómeno astronómico excepcional que no volverá a repetirse en más de cien años
El próximo 12 de agosto, Catalunya vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios de las últimas generaciones: un eclipse solar total que no se repetirá en el territorio hasta dentro de más de un siglo. La previsión de una gran afluencia de personas hacia las zonas donde el fenómeno será visible en su totalidad ha llevado a la Generalitat a activar un amplio dispositivo para garantizar la seguridad, la movilidad y una experiencia de observación segura.
Las comarcas del sur, especialmente las Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y Ponent, concentrarán buena parte de los desplazamientos durante la tarde del 12 de agosto. Por este motivo, las autoridades recomiendan planificar el viaje con antelación, consultar los puntos oficiales de observación y seguir en todo momento las indicaciones.
La seguridad, la prioridad
Aunque se trata de un espectáculo natural único, observar un eclipse solar requiere tomar algunas precauciones. Mirar al Sol directamente sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles. Este riesgo está presente en los instantes previos y posteriores a la totalidad del eclipse, y durante todo el fenómeno en aquellas zonas donde su visibilidad sea solamente parcial, como ocurrirá en algunos puntos de Barcelona o Girona.
Para ello, es imprescindible utilizar gafas homologadas específicas para eclipses solares. No deben emplearse métodos caseros como radiografías, gafas de sol, cristales ahumados o filtros improvisados. La opción más popular son las gafas con filtro solar certificadas según la norma ISO 12312-2.
También pueden utilizarse métodos de observación indirecta, como telescopios equipados con filtros solares adecuados o el sencillo método ‘pinhole’, que consiste en realizar un pequeño orificio en una caja de cartón o cartulina para proyectar la imagen del Sol sobre una superficie, permitiendo seguir el eclipse sin ningún riesgo para la vista.
Durante la fase de totalidad, y únicamente durante esos instantes, el eclipse puede observarse a simple vista, ya que el uso de gafas de protección impediría apreciar la corona solar, así como las estrellas y los planetas visibles en ese momento. En cuanto reaparezca el primer destello de luz solar tras la Luna, será imprescindible volver a colocarse las gafas de protección.
Cómo evitar problemas de tráfico
La Generalitat prevé una movilidad excepcional durante las horas previas al eclipse, especialmente en las principales vías de acceso al sur de Catalunya. Para minimizar incidencias, se recomienda:
- Planificar el desplazamiento con suficiente antelación.
- Salir con margen para evitar retenciones de última hora.
- Seguir la información del tráfico y las indicaciones del Servicio Catalán de Tráfico.
- Utilizar únicamente los espacios habilitados para estacionar.
- No detener nunca el vehículo en autopistas, arcenes o carreteras para observar el eclipse.
Además, conviene recordar que el fenómeno coincidirá con las horas de más calor del día. Las autoridades aconsejan llevar agua suficiente, protegerse del sol mientras se espera el inicio del eclipse y buscar, siempre que sea posible, zonas de sombra hasta el momento de la observación.
Puntos oficiales de observación
Para facilitar una experiencia segura, la Generalitat ha identificado 20 puntos oficiales de observación distribuidos en 18 municipios. Se trata de espacios amplios, con accesos seguros y buena movilidad, que ofrecen unas condiciones óptimas de visibilidad y garantizan la protección del entorno natural, así como la viabilidad logística y la disponibilidad de servicios mínimos para acoger una gran afluencia de público.
A través del portal oficial del eclipse, los ciudadanos pueden consultar un mapa interactivo, comprobar cómo se verá el fenómeno desde cada municipio y conocer los horarios exactos de cada fase del eclipse para planificar mejor la jornada.
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