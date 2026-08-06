Eclipse solar, en directo: horario, dónde y cómo verlo este 12 de agosto, mejores gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

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Abel Cobos Guía con todos los planes para el eclipse del 12 de agosto en Barcelona ¿No haces escapada a las zonas de alta visibilidad? No pasa nada: Barcelona tiene muchas actividades para exprimir el eclipse, que estará al 99,7% en la capital. Este verano todos nos sentiremos Stephen Hawking

Se buscan 5.000 voluntarios en Catalunya El próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar total, Catalunya pondrá en marcha SOLARIS, un proyecto de ciencia ciudadana que busca estudiar por primera vez cómo reacciona el cuerpo humano durante un fenómeno astronómico de estas características. Para lograrlo, los investigadores hacen un llamamiento a la ciudadanía y buscan 5.000 personas voluntarias dispuestas a participar en el estudio.

Germán González Catalunya acelera hacia el supereclipse La Generalitat quiere aprovechar que el eclipse solar del próximo 12 de agosto se podrá ver de forma total en buena parte de Catalunya para acercar la ciencia y la divulgación a la ciudadanía y potenciar el turismo en torno al fenómeno. Por ello, ha planificado un amplio dispositivo de movilidad y seguridad para facilitar los desplazamientos hacia las zonas de Tarragona, Lleida y Terres de l'Ebre y ha habilitado 23 puntos oficiales de observación que permitirán seguir el fenómeno respetando los espacios naturales. En ellos se repartirán 150.000 gafas homologadas para ver el eclipse. Así será el macrodispositivo activado ante un fenómeno que no se veía desde desde 1905 y que no volverá a contemplarse hasta dentro de 150 años.

Sanidad enviará indicaciones a los servicios médicos de todo el país para atender lesiones oculares Una de las grandes preocupaciones alrededor del eclipse del próximo 12 de agosto, el primero de tipo total que se observa desde España en más de un siglo, es cómo la "observación imprudente" de este fenómeno podría perjudicar a la salud ocular y causar "daños irreversibles" en miles de personas. Ocurrió, por ejemplo, hace unos años en Estados Unidos cuando, tras presenciar un evento así, se observó un aumento de las búsquedas por internet de síntomas vinculados a daños oculares relacionados con el eclipse y un repunte de las urgencias oftalmológicas. En España, el Gobierno es muy consciente de este riesgo y, justamente por ello, trabaja ya en medidas para atender a eventuales daños oculares tras el 12 de agosto.