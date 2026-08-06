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Eclipse solar, en directo: horario, dónde y cómo verlo este 12 de agosto, mejores gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

Catalunya creará un atlas divulgativo para implicar a la población en el eclipse de sol del 12 de agosto

El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse del próximo 12 de agosto

Dónde se verá mejor el eclipse solar del 12 de agosto y qué necesitas para verlo de forma segura

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Valentina Raffio

Germán González

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El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

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A continuación te recogemos la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.

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