Detenido por homicidio imprudente el patrón de la lancha investigada por la muerte de un motorista de agua en Roses

La Guardia Civil ha detenido al patrón de la embarcación neumática relacionada con el accidente que causó la muerte de un conductor de moto de agua francés y de 54 años en la bahía de Roses. El arrestado, también francés y de 52 años, está siendo investigado como presunto autor de los delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro y pasará este viernes a disposición judicial.

El accidente ocurrió poco antes de las cinco menos cuarto de la tarde, en un punto situado a 1,8 kilómetros de la costa de Santa Margarida y aproximadamente dos kilómetros al este de la playa de Empuriabrava.

La víctima conducía una moto de agua y participaba junto a su hijo en una salida organizada por una empresa de alquiler. El grupo, formado por varios familiares y un monitor, hizo una parada para bañarse.

Según las primeras informaciones, una embarcación neumática en la que viajaban aproximadamente 10 personas habría pasado por encima del hombre mientras este se encontraba en el agua, cerca de la bocana. La Guardia Civil investiga la mecánica exacta del accidente. El hijo de la víctima resultó ileso.

Intentos de reanimación

Como consecuencia del accidente, el hombre quedó inconsciente y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Sus familiares lo subieron a una moto de agua y alertaron a los servicios de emergencia a través del teléfono 112.

Efectivos de Salvamento Marítimo se desplazaron rápidamente hasta el lugar del accidente, evacuaron a la víctima a su embarcación e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, trasladaron al hombre hasta la base de Salvamento Marítimo en el puerto de Roses, donde continuaron practicándole maniobras de reanimación. Agentes de la Policía Local de Roses colaboraron en la asistencia.

Dos ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y un helicóptero medicalizado se desplazaron hasta las instalaciones portuarias. Los sanitarios siguieron intentando reanimar a la víctima, pero las maniobras no dieron resultado.

Hasta el puerto también se desplazaron patrullas de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil. Este último cuerpo se hizo cargo de la investigación.

Detenido

La embarcación neumática implicada en el accidente huyó del lugar de los hechos, según denunció el hijo de la víctima mortal. Además, varias personas que presenciaron lo ocurrido alertaron a la empresa que había alquilado la embarcación.

Después del accidente, el patrón fue a devolver la lancha y los responsables del establecimiento lo retuvieron hasta que llegaron los agentes de la Guardia Civil, que procedieron a detenerlo, según confirma el cuerpo policial.

Tras la detención, la Guardia Civil también solicitó la colaboración de la Policía Local para practicarle las pruebas de alcoholemia y detección de drogas. El hombre se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, pero aceptó realizarse la de drogas, que dio un resultado negativo.

La investigación atribuye al patrón un presunto delito de homicidio imprudente por la muerte del hombre y otro de omisión del deber de socorro, ante la posibilidad de que se hubiera marchado del lugar sin auxiliar a la víctima. El arrestado pasará este viernes a disposición judicial.

Otro caso abierto en Roses

El siniestro se produce mientras la Guardia Civil mantiene abierta otra investigación relacionada con una salida en moto de agua en Roses: la desaparición de Adam, un menor de 16 años del que no se tienen noticias desde el 10 de junio.

El joven desapareció en el mar durante una excursión en la que participaban cinco chicos repartidos en tres motos de agua.

La Policía Judicial de la Guardia Civil, bajo la tutela del Tribunal de Instancia de Figueres, juzgado número 4, intenta reconstruir lo que ocurrió durante aquella salida.

Los investigadores constataron que el grupo no iba acompañado por ningún monitor, pese a que inicialmente se había afirmado lo contrario, y también investigan a la empresa que gestionaba la actividad náutica.

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La moto que conducía el menor apareció al día siguiente volcada en la playa de Pals y con un fuerte golpe.