Desalojan de madrugada a ochenta vecinos de la Trinitat Vella por las vibraciones de las obras de soterramiento de Montcada

Cerca de ochenta personas han tenido que ser desalojadas la madrugada de este jueves de una finca del barrio de la Trinitat Vella de Barcelona después de que los vecinos de hasta tres edificios cercanos notaran que sus pisos vibraban bajo sus pies. Los servicios de emergencia han recibido el aviso hacia las 3.30 horas de la madrugada. Los Bombers de Barcelona han procedido entonces al desalojo preventivo de los vecinos, que han podido regresar a sus casas una hora y media más tarde, sobre las cinco de la mañana, tras comprobarse que no había riesgo estructural.

Las vibraciones se han producido en la calle Pare Pérez del Pulgar, en una zona muy cercana a las obras que está realizando Adif en la bifurcación Aigües, un importante punto en el que se separan las vías de la R2, la R2Nord y la R11 de un ramal que conecta con las vías de la R3, la R4 y la R7 en Montcada - Bifurcació. Es una actuación que se enmarca en los trabajos de soterramiento de las vías en Montcada. En ese mismo punto tiene que construirse un salto de carnero –así se le llama en el argot ferroviario a un punto por el que se hace pasar a unas vías por debajo de otras– en el punto en el que los raíles empezarán a descender hacia el nuevo túnel, que empezará ya a la altura del barrio de Vallbona.

Fuentes de Adif informan de que han detenido todos los trabajos en esta zona "por precaución y para seguir evaluando la situación". La compañía ferroviaria asegura que se está analizando la situación para poder retomar las obras y que están "adoptando todas las medidas necesarias para evitar molestias a los vecinos".

Los vecinos, intranquilos

Los vecinos de los inmuebles afectados denuncian que sus edificios estan afectados por aluminosis y que están esperando a que se expropien sus casasa para poder ser realojoados. En declaraciones a la ACN, Jana, una de las desalojadas, ha asegruado que "no se quedan tranquilos" y apunta que sus pisos ya tienen "grietas" y que algunos "están apuntalados". En su casa, las vibraciones han sido tan potentes que han echado abajo cuadros y espejos de las paredes. "Las vibraciones eran pequeñas, pero después han ido creciendo hasta que hemos visto a los muebles moverse", relataba también Raquel. Su bloque no ha sido desalojado.

Según Jordi Valls, teniente de alcaldía de Barcelona, en el momento en el que se detectaron las vibraciones estaba trabajando en la zona una máquina compactadora, que se encarga de apretar el balasto y el terreno de debajo de las vías para estabilizar el paso de los trenes. Valls ha explicado que la máquina implicada estaba trabajando en todo momento en superficie y que el indicente no tiene nada que ver con obras "bajo tierra". El concejal se ha desplazado este mediodía a Trinitat Vella para atender a los vecinos. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha exigido a Adif que "informe mejor a los vecinos" y que minimice las molestias por las obras en el barrio.

Normalidad en Vallbona

Adif también ha indicado que los trabajos en el resto de las obras en Vallbona se siguen realizando con normalidad. El incidente de esta madrugada se produce a poco más de 500 metros del punto en el que hace dos semanas se produjo un socavón de grandes dimensiones que engulló una grúa y obligó a cortar la R2, la R2Nord y la R11 durante tres días.

También a partir del punto en el que se han produdico las vibraciones esta madrugada, está previsto que se produzcan obras de mejora en el túnel de Alta Velocidad para tratar el agua freática y que los muros del paso soterrado no provoquen un 'efecto barrera'. En concreto, Adif prevé instalar 24 pozos y 12 sifones dede el final del túnel ferroviario del nudo de la Trinitat– y hasta pocos metros antes de donde se produjo el socavón.