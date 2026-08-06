Un censo autoorganizado en un barrio de Ceuta registra casi 5.000 menores durmiendo en la calle

Una semana después de que prácticamente 80.000 personas trataran de acceder a Ceuta desde Marruecos, aún no se sabe con certeza cuántas de ellas han decidido quedarse en la ciudad autónoma. Tampoco existe un recuento claro de cuántos menores, el colectivo más vulnerable, han decidido quedarse en territorio español. Ante el baile de cifras, y la situación de saturación que se vive en el enclave, la Asociación de Vecinos del Príncipe –uno de los barrios más pobres de la ciudad– decidió hace dos días apuntar los nombres y los teléfonos de todos los niños, niñas y adolescentes que quedaban por la calle. Este jueves, han detenido la cuenta en 4.860 chavales.

Ahmed Enfed-Dal, presidente de la entidad, asegura que la iniciativa surgió para "conocer el número real de personas que continuaban en el barrio. Las cifras del Gobierno de España, que sitúan los extranjeros que han permanecido en suelo español en unos 2.500, "no coincidían con la realidad" que vivían los vecinos, según Enfed-Dal.

11 años

Así, la entidad empezó a recoger todos los datos que los menores les ofrecían de manera voluntaria. La mayoría, indican desde la asociación, son chavales de entre 15 y 17 años, aunque también se han acercado hasta el barrio del Príncipe Alfonso niños de entre 11 y 13 años. "Hemos tenido que parar de contar porque esto es un caos, siguen viniendo a la asociación pidiendo apuntarse", afirma Enfed-Dal.

El presidente de la asociación explica que el registro no es oficial, pero asegura que la intención de la entidad que preside es enviar su censo autoorganizado a las autoridades competentes. En este caso, sería la Policía Nacional quien debería recoger los datos de estos menores para filiarlos y, a partir de ese momento, determinar si pueden volver con sus padres a Marruecos o bien si deben pasar a estar tutelados por la Administración española, y en este caso repartidos por el resto de comunidades autónomas.

Sin ayudas

Enfed-Dal reclama recursos para que todos estos menores no estén en las calles: "Ya vienen tarde, se podrían haber habilitado el primer día", denuncia. De momento, son los vecinos del Príncipe quienes más sustento pueden ofecer a estos casi 5.000 menores que malviven en sus calles. Ayudan a los niños con alimentos, bebida, ropa y productos de primera necesidad. La asociación de vecinos recibió hace poco 150 bolsas de alimentos que facilitó el área de Menores de Ceuta, algo "insuficiente", según Enfed-Dal, para todas las personas que permanezcan en la zona.

De momento, además de los centros habituales y de las naves del barrio del Tarajal –que suelen abrirse habitualmente en episodios de gran afluencia de migrantes–, Ceuta ha habilitados dos colegios para poder refugiar a estos menores.

Baile de cifras

El dato de 4.860 niños identificados por la asociación vecinal pone en duda todas las cifras oficiales que hasta ahora se han ofrecido sobre cuántas personas y cuántos menores permanencen en Ceuta. Este miércoles, la Policía Nacional cifraba en 528 los menores filiados en la ciudad autónoma. A su vez, el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas (PP), aseguraba que bajo el paraguas de su administración ya se encontran 1.090 menores protegidos. Entidades que trabajan sobre el terreno, como Sur Acoge, alertaban de que estas cifras no se acercaban a la realidad y que las oenegés seguían apresurándose para encontrar a todos los menores escondidos, especialmente en zonas periféricas del enclave, por miedo a ser devueltos a Marruecos.

La cifra que arroja la entidad vecinal también pone en tela de duda los datos oficiales sobre el total de personas que permanecen en suelo ceutí. Las últimas informaciones del Gobierno hablaban de 2.500 personas. Para Vivas, hay al menos 6.000 inmigrantes sin cobijo por las calles del enclave.