Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LeonorEmbalsesLlanesCeutaMenores CeutaGafas eclipseAparcamientos vivienda protegidaBarcelonaBulos CeutaSalvamento Marítimo
instagramlinkedin

Sociedad

Carlos Lamela, arquitecto: "El ascensor es lo que cambia la estructura social de la ciudad. Antes, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio: los más adinerados estaban abajo, para no subir escaleras, y los menos pudientes arriba, que no tenían más remedio que subir y bajar"

El experto en urbanismo ha reflexionado sobre la evolución de las ciudades europeas como Madrid

Ya está en vigor: los ascensores de los edificios deberán pasar otra inspección que puede suponer un elevado coste a los vecinos

Carlos Lamela

Carlos Lamela / Estudio Lamela

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El arquitecto Carlos Lamela (Madrid, 1957) es cofundador y presidente ejecutivo de Estudio Lamela, una de las firmas más reconocidas de arquitectura en España. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y la UIA de Florencia (Italia). Ha dedicado toda su trayectoria profesional al estudio fundado por su padre, Antonio Lamela.

La prestigiosa firma se ha encargado de grandes instalaciones civiles como las nuevas terminales T4 y T4S del Aeropuerto de Madrid-Barajas y la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu en 1994. Durante su carrera, Lamela ha ejercido la docencia en la Escuela Politécnica de Milán y también ha ofrecido varias ponencias en la Universidad de Harvard y la Universidad de Cornell.

En su obra, Estudio Lamela ha impulsado el nuevo Estadio de Son Moix del RCD Mallorca, con capacidad para 26.000 espectadores. También se ha encargado de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdevebas (Madrid) y la Ciudad Deportiva de la Fundación Rayo Vallecano en Madrid, entre otros proyectos de renombre.

Gran Vía de Madrid

Gran Vía de Madrid / PERIODICO

Recientemente, Carlos Lamela ha sido entrevistado por José Luis Lastre en el programa 'Hoy por Hoy', de la Cadena SER. Durante la conversación, dentro de la sección 'Aprender a mirar', el experto en urbanismo ha reflexionado sobre la evolución de las ciudades, y especialmente la de Madrid.

"Lo que pasa en Madrid es que este desorden tiene gracia, no es como... no sé, ese restaurante pequeño que vas y dices 'joder, qué agradable es esto', y no tiene nada que ver con un restaurante ordenado. Claro, esto es un poco un chiringuito. Un chiringuito de playa", comenta el arquitecto con un toque de humor.

Imagen de un ascensor

Imagen de un ascensor / .

En un momento de la charla, Lamela explicó al presentador como el ascensor marcó un antes y un después en la estructura social de las ciudades. "Además, ¿tú sabes lo que cambió fundamentalmente en la ciudad? El ascensor. El ascensor es lo que cambia completamente la estructura social de la ciudad", anunció el arquitecto.

Noticias relacionadas

El invento de este sistema de transporte vertical, diseñado para mover personas y cargas entre los diferentes niveles del edificio, cambió el urbanismo de las ciudades europeas. De hecho, condicionó la estructura de las clases Según el profesional, la distribución de los vecinos en los edificios tenía un mecanismo diferente: "Antes del invento, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio: los más adinerados abajo, para no subir escaleras, y los menos pudientes arriba, que no tenían más remedio que subir y bajar".

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
  2. Catalunya vuelve a activar la alerta por intensidad y acumulación de lluvia: hasta 40 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos
  3. Las lanchas de los 'domingueros del mar' tensionan Salvamento Marítimo: 'No somos la grúa del mar
  4. Los Mossos investigan el accidente en una atracción de feria en Tona en el que 8 menores resultan heridos
  5. Cuenta atrás para el 'eclipse del siglo': 5 consejos para elegir el lugar idóneo para observar el fenómeno el próximo 12 de agosto
  6. Cae en Catalunya una rama del cártel Jalisco que producía 400 kilos de metanfetamina al día en un superlaboratorio
  7. Las oenegés denuncian traslados forzosos en Marruecos de menores que intentaron entrar en Ceuta: 'No pueden volver a su casa
  8. Tarde complicada en Rodalies: la avería de un tren de Regionals y la caída de un árbol en la R3 provocan cortes y retrasos en toda la red

Carlos Lamela, arquitecto: "El ascensor es lo que cambia la estructura social de la ciudad. Antes, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio: los más adinerados estaban abajo, para no subir escaleras, y los menos pudientes arriba, que no tenían más remedio que subir y bajar"

Carlos Lamela, arquitecto: "El ascensor es lo que cambia la estructura social de la ciudad. Antes, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio: los más adinerados estaban abajo, para no subir escaleras, y los menos pudientes arriba, que no tenían más remedio que subir y bajar"

Detenidos tres activistas de Revoltes de la Terra por sabotear una vía de tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona

Detenidos tres activistas de Revoltes de la Terra por sabotear una vía de tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona

Mònica Gascón, vecina de Girona, denuncia un "calvario burocrático" para registrar cuatro gallinas para autoconsumo de huevos

Mònica Gascón, vecina de Girona, denuncia un "calvario burocrático" para registrar cuatro gallinas para autoconsumo de huevos

Interior detecta en VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo

Interior detecta en VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo

El eclipse total es una oportunidad única para investigar la dinámica del Sol y el efecto sobre la atmósfera

El eclipse total es una oportunidad única para investigar la dinámica del Sol y el efecto sobre la atmósfera

Los hospitales de Mallorca suspenden cirugías, incluso oncológicas, para liberar camas ante el eclipse

Los hospitales de Mallorca suspenden cirugías, incluso oncológicas, para liberar camas ante el eclipse

El mejor lugar para ver el eclipse puede ser también el más vulnerable: cómo elegir sin dañar el entorno

El mejor lugar para ver el eclipse puede ser también el más vulnerable: cómo elegir sin dañar el entorno

Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba "obsesionado" con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina

Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba "obsesionado" con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina