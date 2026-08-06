Problemas en Rodalies por la tormenta: las lluvias obligan a cortar tramos de la R3, la R11, la RG1 y la RL4

Las fuertes lluvias de estos días siguen causando estragos en la R3. Este miércoles, la caída de un árbol entre las estaciones de Torelló y Sant Quirze de Besora obligaron a cortar el tramo entre Vic y Ripoll. Este jueves, otro árbol caído a la vía ante las fuertes lluvias, este vez entre Manlleu y Torelló, ha vuelto a dejar sin servicio el mismo tramo. Se han habilitado buses sustitutorios para cubrir el servico entre Vic y Ripoll.

Protecció civil ya ha activado la prealerta Ferrocat y Adif ha movilizado a su personal para solucionar la incidencia.

La R3 es una de las límeas más castigadas del sistema de Rodalies. Sigue sin servicio por obras entre L'Hospitalet y La Garriga y es una de las líneas más golpeadas por los robos de cable, lo que deja muchos días sin servicio parte de su recorrido.

Cortes en la R11 y la RL4

Las tormentas que han golpeado especialmente en la Catalunya Central también han obligado a cortar la RL4 entre Calaf y Manresa y la R11 y la RG1 entre Maçanet-Massanes y Girona. De momento, no hay previsión de cuándo podrán volver a la normalidad estas líneas.