Caos ferroviario
Problemas en Rodalies por la tormenta: las lluvias obligan a cortar tramos de la R3, la R11, la RG1 y la RL4
Se encuentran sin servicio los tramos Vic - Ripoll, Manresa - Calaf y Maçanet - Girona
El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya
Las fuertes lluvias de estos días siguen causando estragos en la R3. Este miércoles, la caída de un árbol entre las estaciones de Torelló y Sant Quirze de Besora obligaron a cortar el tramo entre Vic y Ripoll. Este jueves, otro árbol caído a la vía ante las fuertes lluvias, este vez entre Manlleu y Torelló, ha vuelto a dejar sin servicio el mismo tramo. Se han habilitado buses sustitutorios para cubrir el servico entre Vic y Ripoll.
Protecció civil ya ha activado la prealerta Ferrocat y Adif ha movilizado a su personal para solucionar la incidencia.
La R3 es una de las límeas más castigadas del sistema de Rodalies. Sigue sin servicio por obras entre L'Hospitalet y La Garriga y es una de las líneas más golpeadas por los robos de cable, lo que deja muchos días sin servicio parte de su recorrido.
Cortes en la R11 y la RL4
Las tormentas que han golpeado especialmente en la Catalunya Central también han obligado a cortar la RL4 entre Calaf y Manresa y la R11 y la RG1 entre Maçanet-Massanes y Girona. De momento, no hay previsión de cuándo podrán volver a la normalidad estas líneas.
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