Elena, afectada por el caso de la agencia investigada por una posible estafa en L'Escala: "Mañana nos íbamos de safari y tenemos que quedarnos en casa"

Elena y su pareja tenían previsto viajar este jueves para hacer un safari en Tanzania. Tenían las maletas, la ropa, los prismáticos y la cámara preparados, pero el viaje, que habían pagado en diciembre, no podrá realizarse. «Mañana nos íbamos de safari y tenemos que quedarnos en casa», lamenta una de las afectadas por el caso de la agencia de viajes de L'Escala, MescapoViatges, investigada por los Mossos d'Esquadra por una posible estafa.

Las situaciones entre los afectados son muy diversas. Hay familias que han visto cancelado su viaje pocos días antes de partir, clientes con reservas para 2027 o 2028 que desconocen si están pagadas y personas que ya se encontraban en el extranjero cuando estalló el caso. Según relatan los perjudicados y el abogado Jonathan Muela, algunos viajeros ni siquiera tenían emitido el billete de regreso y han tenido que buscar una solución para volver a casa. Otros disponían de parte de los hoteles o servicios contratados, pero no de los billetes de avión, mientras que algunos desconocen si las reservas que aún aparecen activas están realmente abonadas.

Los casos ya no se concentran únicamente en las comarcas de Girona. Entre los afectados hay personas de Girona, Banyoles, el Empordà y Barcelona, y el abogado Jonathan Muela asegura que también conoce al menos un caso en Galicia. Muchos de los perjudicados están presentando denuncias individuales ante los Mossos d'Esquadra, lo que sigue ampliando el alcance territorial de la investigación.

En el caso de Elena, explica que abonaron 3.600 euros en diciembre. En abril recibió la propuesta con los horarios, las compañías y los vuelos que debía tomar, pero los billetes nunca llegaron a emitirse. Durante los dos meses siguientes, Elena, que vive en la provincia de Girona, los reclamó reiteradamente sin obtener respuesta.

Fue la responsable de la empresa receptiva de Tanzania, encargada del safari y de los alojamientos, quien la alertó el pasado viernes de los problemas. Según relata Elena, esta operadora solo había recibido 1.500 euros y había presupuestado los servicios en destino en 6.000 euros, sin incluir los vuelos. Según ella, la operadora le dijo que «era una estafa».

Elena llegó a la agencia a través de una familia amiga que había contratado varios viajes con ella sin incidencias. Las buenas referencias y los precios competitivos la convencieron, como ha ocurrido con muchos otros clientes de la empresa. Según explica, las ofertas solían llegar con prisas y con la advertencia de que era necesario pagar inmediatamente para no perderlas.

La pareja había comprado maletas semirrígidas, mochilas, ropa adecuada, prismáticos y material fotográfico para el safari. Finalmente, ha tenido que organizar otras vacaciones por carretera y asumir de nuevo el coste. «Nos quedamos sin dinero y sin nada», resume Elena.

Unos vuelos que ahora cuestan 10.000 euros

Otra afectada, que ha pedido expresamente no hacer público su nombre, debía viajar este sábado con su familia a Asia en un viaje organizado para celebrar su 50º cumpleaños. Había ido ahorrando para poder viajar con sus hijos, pero los billetes de avión tampoco llegaron a emitirse.

Cuando pidió a la responsable que los comprara, esta le habría respondido que ya no trabajaba con los turoperadores y que el viaje quedaba cancelado. La familia intentó adquirir los vuelos directamente, pero costaban unos 2.500 euros por persona: cerca de 10.000 euros adicionales para los cuatro viajeros.

La clienta asegura que parte de los alojamientos podría estar pagada, pero que sin los vuelos no podía llegar al destino ni disfrutar de los servicios contratados. Ya ha enviado una reclamación al correo electrónico habilitado por la responsable, pero todavía no ha recibido instrucciones concretas sobre los reembolsos.

Doce familias ya tienen abogado

El abogado Jonathan Muela representa a doce familias afectadas procedentes de Girona, Banyoles, el Empordà y otros puntos de Cataluña. El letrado afirma que ha intentado contactar con la responsable por teléfono, WhatsApp y correo electrónico, pero que no ha conseguido hablar directamente con ella.

«Que yo sepa, no se ha devuelto ningún importe», asegura Muela. Según el abogado, los casos que representa presentan un patrón similar: presión para que los clientes pagaran rápidamente y no perdieran las ofertas, y posteriores dificultades para obtener los vuelos, los justificantes o el resto de los servicios contratados.

El letrado insiste en que hay que actuar con prudencia y que solo la investigación y, en su caso, un juez podrán determinar si los hechos constituyen una estafa. Muela recomienda a los afectados denunciar su caso ante los Mossos d'Esquadra y, paralelamente, presentar una reclamación extrajudicial para poder acudir a la vía civil por incumplimiento de contrato.

Otro de los aspectos que deberá aclararse es si la agencia disponía de un seguro o garantía que permita responder por las cantidades abonadas por los clientes. Según el abogado, la existencia de esta cobertura podría resultar determinante para facilitar la recuperación del dinero.

La policía catalana había recibido ya 30 denuncias el martes y este miércoles la cifra ascendía a 90. Las diligencias, iniciadas por la Unidad de Investigación de Roses, han sido asumidas por la Unidad Central de Estafas y Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra.

La responsable anunció el martes, a través de Instagram, que suspendía toda la actividad por la imposibilidad de acceder a los turoperadores y por «graves problemas de gestión». Pidió disculpas, negó haber actuado de forma premeditada y habilitó un correo electrónico para centralizar las reclamaciones.

En el comunicado también manifestó su voluntad de revisar cada caso y gestionar los reembolsos correspondientes. Sin embargo, no concretó ningún calendario ni el procedimiento que seguirá para devolver el dinero.

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Los afectados aseguran que ya son más de 400 y se comunican a través de grupos de WhatsApp mientras buscan asesoramiento legal y continúa la investigación.