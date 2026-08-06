Uno de cada cinco menores que llegaron a Ceuta son niñas: "Ellas son las más vulnerables a la trata y a la violencia sexual"

Son las más invisibilizadas y, al mismo tiempo, las más expuestas a la trata, la explotación y la violencia sexual, según alertan las oenegés especializadas en infancia. Son las niñas y adolescentes atrapadas en la crisis migratoria. De hecho, uno de cada cinco menores migrantes llegados la semana pasada a Ceuta es mujer, según datos del Gobierno ceutí a los que ha tenido acceso este diario. La Administración de la ciudad autónoma ha identificado a 572 menores, de los cuales 110 son niñas.

De momento y a la espera del dispositivo que deberá trasladarlas a la península, las niñas y adolescentes han sido alojadas de forma temporal en el colegio Reina Sofía, uno de los dos centros educativos habilitados para acoger a los menores. El resto está siendo registrados y enviado a otros lugares de la ciudad autónoma.

Más recursos

"A medida que están siendo reseñados, se están enviando a los recursos de la ciudad, como los centros de SAMU, donde se están habilitando más plazas. También se está adaptando el colegio, aunque es muy probable que se tengan que activar más recursos", explican fuentes del gobierno ceutí. No se descarta que, en los próximos días, aparezcan más niñas que de momento permanecen fuera del radar institucional.

Su situación ha activado las alertas entre entidades y autoridades. "Las niñas y adolescentes son las más vulnerables a las agresiones sexuales", explica a este diario Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children.

En Ceuta hay mucha gente en las calles o que se ha echado al monte. Gente que nadie sabe quién es. Hay que identificarlos cuanto antes y poner en marcha los sistemas de protección Catalina Perazzo — Directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children

Perazzo, en contacto con las organizaciones sobre el terreno en Ceuta, explica que "las niñas no pueden ser invisibilizadas, porque son las más expuestas a violaciones, explotación y trata de personas".

Identificación urgente

La directora de Incidencia Social de la oenegé recuerda que "ahora en Ceuta hay mucha gente en las calles o que se ha echado al monte. Gente que nadie sabe quién es", y pide "que se identifique cuanto antes a los migrantes para poner en marcha los sistemas de protección".

Es urgente poner en funcionamiento cuanto antes espacios seguros para las niñas, separarlas del resto y ofrecerles apoyo psicosocial Catalina Perazzo — Directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children

En este sentido, la organización especializada en derechos de la infancia advierte de que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado para las niñas puede aumentar su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación, y reclama que su protección sea una prioridad inmediata.

Perazzo, que muestra su descontento porque apenas se dispone de "datos fiables", cree que es urgente "poner en funcionamiento cuanto antes espacios seguros para las menores, separarlas del resto y ofrecerles apoyo psicosocial".

Más recursos

Desde la oenegé también apoyan la petición del Ministerio de Igualdad "para emplear fondos del pacto de Estado contra la violencia de género para la atención de estas niñas", ya que, asegura, "el riesgo de explotación es real".

Una migrante sentada frente a un grupo de subsaharianos en Ceuta / EP

Desde la organización insisten en que “en una crisis de estas dimensiones, las niñas y adolescentes pueden quedar especialmente invisibilizadas". "No basta con contar cuántos niños, niñas y adolescentes han llegado: necesitamos saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen. Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación de enorme vulnerabilidad".

Desbordados

La entidad y el Gobierno ceutí coinciden en que la situación actual desborda la capacidad de respuesta: "El sistema de protección de Ceuta se encuentra actualmente sometido a una presión extraordinaria. Alrededor de un millar de niños, niñas y adolescentes migrantes se hallan ya acogidos en centros y recursos habilitados, una cifra que supera ampliamente la capacidad ordinaria del sistema de protección de la ciudad, que cuenta con menos de un centenar de plazas", resume Save the Children.

Desde el Gobierno de la ciudad autónoma reconocen que están sobrepasados. "Nuestra capacidad teórica de acogida es de 29 menores no acompañados. Declaramos la situacion de contingencia migratoria con 90. Ahora, contando los 572 registrados y que han llegado estos días, estamos atendiendo a un total de 1.342". Una cifra inasumible para la ciudad.