La responsable de la agencia de viajes de l'Escala investigada por estafa suspende la actividad y anuncia reembolsos

La responsable de la agencia de viajes de l’Escala investigada a raíz de diversas denuncias por una posible estafa ha anunciado la suspensión de toda la actividad y la voluntad de revisar los casos para gestionar los reembolsos de las cantidades que correspondan.

Lo ha comunicado a través de un escrito publicado en el perfil de Instagram del negocio. La agencia también ha reactivado su página web, que había dejado de estar disponible a finales de la semana pasada junto con los perfiles de las redes sociales.

En el comunicado, la responsable atribuye la suspensión a la "imposibilidad de acceder a los turoperadores" y a "graves problemas de gestión" que, según afirma, le impiden continuar prestando los servicios.

La mujer reconoce "la preocupación, la incertidumbre y el perjuicio" que la situación está provocando a numerosas personas y familias y les pide disculpas. "Lo lamento profundamente", señala en el texto.

La responsable también asegura que la situación "no ha sido premeditada" y niega que hubiera voluntad de perjudicar a nadie o de obtener ningún beneficio personal. Esta es su versión de los hechos, que continúan bajo investigación policial.

Devolver el dinero

En el mismo escrito, manifiesta que quiere revisar individualmente cada incidencia y trabajar para gestionar los reembolsos que correspondan. Para centralizar las comunicaciones y reclamaciones, ha habilitado una dirección de correo electrónico. El comunicado, sin embargo, no concreta los plazos ni el procedimiento que seguirá para devolver el dinero.

La reaparición pública de la responsable se produce mientras los Mossos d’Esquadra continúan investigando el caso. La policía catalana ya había recibido 30 denuncias el martes y calcula que la cifra podría llegar a unas 40 durante los próximos días.

Las diligencias estaban en manos de la Unidad de Investigación de los Mossos de Roses y, finalmente, se han traspasado a la Unidad Central de Estafas y Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra. Los afectados, por su parte, calculan que podría haber más de 200 familias perjudicadas, una estimación que de momento no ha sido confirmada policialmente.

Las denuncias hacen referencia a paquetes de vacaciones pagados íntegramente y por adelantado que no se habrían prestado en las condiciones acordadas. Algunos clientes aseguran que no recibieron los billetes de avión antes de la salida, mientras que otros descubrieron durante la estancia que una parte de los hoteles o servicios contratados no estaba pagada.

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Entre los denunciantes hay vecinos de l’Alt Empordà, la Garrotxa y otras comarcas de Girona. Los perjudicados se han agrupado en un grupo de WhatsApp y han contactado con un abogado, mientras las denuncias se continúan presentando individualmente en las comisarías de los Mossos d’Esquadra.